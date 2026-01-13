अकरावीतच प्रवेश परीक्षा राबवणार?
बारावीनंतरच्या प्रवेश परीक्षा अकरावीतच?
खासगी क्लासेसचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १३ ः बारावीच्या परीक्षेची काठिण्यपातळी अकरावीच्या अभ्यासक्रमात जुळवून घेत, विविध प्रवेश परीक्षा अकरावीपासून घेता येईल का, याबाबत चाचपणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत या पर्यायांवर चर्चा झाली. तसेच विद्यार्थ्यांचे खासगी क्लासेसवरील अवलंबित्व कमी करण्याबाबतही समिती उपापयोजना सूचवणार आहे.
देशातील अनेक खासगी कोचिंग केंद्रे वादांच्या केंद्रस्थानी राहिली आहेत. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या, कोचिंग संस्थांमधील अपुरी सुविधा तसेच तेथील अध्यापन पद्धतींबाबत सरकारकडे आलेल्या तक्रारीनंतर केंद्राने मागील वर्षी उच्चशिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने नुकतीच शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांसोबत बैठक घेतली. त्यात कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. या वेळी उच्च शिक्षणासाठी खासगी कोचिंग क्लासेसवरील अवलंबित्व कमी करणे, बारावीचा अभ्यासक्रम अकरावीच्या अभ्यासक्रमाशी जुळवून घेणे, बारावीनंतरच्या काही प्रवेश परीक्षा अकरावीपासून घेणे, तसेच अकरावीचे प्रवेश सीईटीच्या धर्तीवर वस्तुनिष्ठ पर्यायी पद्धतीने घेणे, बोर्ड परीक्षांच्या निकालांना अधिक महत्त्व देणे, आदी शक्यतांबाबत समिती अभ्यास करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेषतः चिकित्सक विचार, तार्किक विचार, विश्लेषणात्मक कौशल्ये आणि नवोन्मेष यांवर मर्यादित भर देणे तसेच पाठांतरावर आधारित शिक्षण पद्धतीचा समावेश असणार आहे.
विद्यार्थी-पालकांमधील जागरूकता तपासणार
विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये करिअरच्या विविध पर्यायांबाबतची जागरूकतेची पातळी तपासणे, जागरूकतेअभावी काही मोजक्या नामांकित संस्थांवर होणाऱ्या अतिअवलंबित्वाचा परिणाम अभ्यासणे, शाळा-महाविद्यालयांमधील करिअर मार्गदर्शन सेवांची उपलब्धता व परिणामकारकता तपासणे आणि करिअर मार्गदर्शन व्यवस्था बळकट करण्यासाठी उपाय सूचवणे, हेही समितीच्या कार्यकक्षेत समाविष्ट आहे.
