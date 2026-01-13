५० लाखांची नोटांची बॅग कुणासाठी? उल्हासनगरात पैशांच्या राजकारणाची चर्चा
उल्हासनगरमध्ये ५० लाख जप्त
भरारी पथकाची कारवाई
उल्हासनगर, ता. १३ (वार्ताहर) ः सुभाष टेकडी परिसरातील आंबेडकर चौकात एका समाजसेवकाच्या सतर्कतेमुळे भरारी पथकाच्या कारवाईत ५० लाख रुपयांची रक्कम जप्त करण्यात आली. ही रक्कम निवडणुकीत पैसेवाटपासाठी नेली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. याची शहरात मोठी चर्चा सुरू आहे.
उल्हासनगर कॅम्प नंबर ४ मधील सुभाष टेकडी परिसरातील आंबेडकर चौकात संशयास्पद बॅगेची माहिती समाजसेवक नरेश गायकवाड यांनी प्रशासनाला दिली. त्यानंतर विठ्ठलवाडी पोलिस आणि भरारी पथकाने घटनास्थळी धाव घेत तपास केला. या बॅगेत ५० लाख रुपये आढळले आहेत. प्राथमिक चौकशीत ही रक्कम एका रिक्षामधून वाहतूक केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले. याप्रकरणी संबंधित रिक्षाचालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, पुढील चौकशीसाठी त्याला विठ्ठलवाडी पोलिस ठाणे येथे नेण्यात आले आहे.
रकमेचा तपास सुरू
निवडणूक काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम सापडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. ही रक्कम नेमकी कुणासाठी आणि कुठे नेली जात होती, याचा सखोल तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. आचारसंहिता लागू असताना बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार रोखण्यासाठी अशा प्रकारच्या कारवाया आणखी तीव्र करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
प्रशासनाचा इशारा
निवडणुकीदरम्यान पैशांचा गैरवापर, मतदारांना प्रलोभन आणि बेकायदेशीर व्यवहार यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून प्रशासनाने दिला आहे. नागरिकांनाही संशयास्पद हालचाली आढळल्यास तत्काळ माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
