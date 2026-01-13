अहमदाबादमध्ये फेस्टिव्हल ऑफ अॅडव्हर्टायझिंगचे आयोजन
अहमदाबादमध्ये फेस्टिव्हल ऑफ अॅडव्हर्टायझिंगचे आयोजन
‘एएसीए’कडून ३९ पुरस्कारांद्वारे उत्कृष्ट कामगिरीचा सन्मान
अहमदाबाद, ता. १३ : अहमदाबाद अॅडव्हर्टायझिंग वेल्फेअर सर्कल असोसिएशन (एएसीए) यांनी आपल्या ३५व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या भव्य फेस्टिव्हल ऑफ अॅडव्हर्टायझिंग २०२६ अंतर्गत ‘एएसीए मीडिया अवॉर्ड्स २०२६’चे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. देशातील आघाडीच्या जाहिरात एजन्सी, मीडिया ओनर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स आणि जाहिरातदार मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. गुजरातच्या जाहिरात क्षेत्रात सर्जनशीलता, सहकार्य आणि मूल्याधारित विकासाच्या साडेतीन दशकांचा उत्सव या वेळी साजरा करण्यात आला.
‘एएसीए’च्या या पुरस्कार सोहळ्यात प्रिंट, टेलिव्हिजन-सिनेमा, रेडिओ, आउटडोअर आणि डिजिटल जाहिरात या विभागांमध्ये एकूण ३९ पुरस्कारांद्वारे उत्कृष्ट कामगिरीचा सन्मान करण्यात आला. नामांकनांच्या घोषणा आणि पुरस्कार वितरणामुळे संपूर्ण संध्याकाळभर उत्साह शिगेला पोहोचला. जाहिरात एजन्सी आणि व्यावसायिकांच्या सर्जनशील प्रवासाची दखल घेतल्याने अनेक भावनिक व स्मरणीय क्षण अनुभवायला मिळाले. ‘एएसीए’चे अध्यक्ष मनीष गांधी यांनी सांगितले की, ‘एएसीए मीडिया अवॉर्ड्स २०२६’ला मिळालेला प्रतिसाद हे स्पष्टपणे दर्शवतो की, गुजरातचा जाहिरात उद्योग सर्जनशीलतेबाबत आत्मविश्वासपूर्ण, धोरणात्मकदृष्ट्या परिपक्व आणि राष्ट्रीय स्तरावर प्रभावी आहे.’ ‘एएसीए’ने आगामी उपक्रमांमध्ये कॉफी टेबल बुक, क्रिएटिव्ह स्पार्क, रक्तदान शिबिर आणि क्रिकेट कार्निव्हल यांचीही घोषणा केली असून, ‘एएसीए’ने आपली सामाजिक जबाबदारी आणि सहकार्याप्रती आपली बांधिलकी अधिक दृढ केल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. यावर्षी प्रथमच मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात आणि सौराष्ट्र-कच्छ येथील जाहिरात एजन्सींना ‘एएसीए’कडून एक समान व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले आणि उद्योगाच्या प्रादेशिक विकासातील त्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांचा सन्मान करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.