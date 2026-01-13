सालेम फक्त दोन दिवसांच्या पॅरोलसाठी पात्र
सालेम फक्त दोन दिवसांच्या पॅरोलसाठी पात्र
राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. १३ : मुंबई १९९३ च्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी कुख्यात गुंड अबू सालेम हा एक आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार असून, त्याला पोलिस संरक्षणासह दोन दिवसांचा आपत्कालीन पॅरोल मिळू शकतो, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने मंगळवारी (ता. १३) उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
सालेमने १४ दिवसांचा पॅरोल मंजूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. याचिकेची दखल घेऊन सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सुनावणीवेळी सालेम हा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार असल्याने त्याला १४ दिवसांचा पॅरोल देणे शक्य नसल्याचे सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्याला पोलिस संरक्षणासह दोन दिवसांचा आपत्कालीन पॅरोल मिळू शकतो; मात्र पोलिस संरक्षणाचा खर्च सालेमलाच उचलावा लागेल, असेही कारागृह प्रशासनाच्या वतीने देशमुख यांनी सांगितले.
दुसरीकडे, सालेमला उत्तर प्रदेशातील मूळ गावी जायचे आहे. त्यामुळे दोन दिवसांचा पॅरोल पुरेसा नसल्याचे त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, सालेम हा दोन दशकांहून अधिक काळ तुरुंगात असून, कोणत्याही पोलिस संरक्षणाची गरज नसल्याचेही शाह यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर सालेमला १४ दिवसांचा पॅरोल देण्याबाबतची भीती स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र एक आठवड्यात दाखल करण्याचे आदेश न्या. अजय गडकरी आणि न्या. रणदित भोसले यांच्या खंडपीठाने सरकारला दिले.
-----------
काय प्रकरण?
मोठा भाऊ अबू हकीम अन्सारीचे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये निधन झाल्यामुळे कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आणि भावाच्या चाळीसाव्या विधीला उपस्थित राहण्यासाठी १४ दिवसांचा पॅरोल देण्याची मागणी केली सालेमने केली आहे. न्यायालयीन सुट्ट्यांमुळे याचिका दाखल करण्यास विलंब झाल्याचेही सालेम याने याचिकेत म्हटले होते. सालेमने १५ नोव्हेंबर रोजीच तुरुंग प्रशासनाकडे भावाचे अंत्यसंस्कार आणि संबंधित विधींना उपस्थित राहण्यासाठी १४ दिवसांच्या आपत्कालीन पॅरोलसाठी अर्ज केला होता, पण तुरुंग प्रशासनाने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.