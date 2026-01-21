वाड्यातील कलिंगडाला बाजारात भाव
मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण परिसरात मागणी
वाडा, ता. २१ (बातमीदार) ः मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण भागातील बाजारपेठेत ‘वाडा कोलम’ हा तांदळाचा वाण जसा प्रसिद्ध आहे. तशाचप्रकारे अवीट गोडीच्या कलिंगडाला मागणी वाढली आहे. त्यामुळे वाडा तालुक्यातील कलिंगडाचा बाजारात चांगला भाव वाढला आहे.
वाडा तालुका हा शेतीप्रधान तालुका आहे. या तालुक्यात पावसाळी भाताचे उत्पादन घेतले जाते. त्यानंतर भाजीपाला, कडधान्य तसेच कलिंगडाची लागवड केली जाते; मात्र निसर्गाच्या लहरीपणा, हवामानातील बदलांमुळे कलिंगडाचे पीक धोक्यात आले आहे; पण चांगला मोबदला मिळत असल्याने पुन्हा शेतकरी कलिंगड शेतीकडे वळले आहेत. वाड्यातील जमीन या पिकासाठी पूरक असल्याने पीक चांगले येते. तसेच माती, पाण्यामधील क्षार कलिंगडाला पूरक असल्याने चांगले येत आहे. मुंबई, नवी मुंबई येथील बाजारपेठेत जास्त मागणी आहे; पण व्यापाऱ्यांकडून कर्नाटक, आंध्र प्रदेश राज्यातील कलिंगडांची विक्री होत असल्याचे एका व्यापाऱ्याने सांगितले.
------------------------------------
टनाला २४ हजारांचा भाव
वाडा तालुक्यातील विजयपूर येथील प्रकाश वलटे, शरद वलटे दोघा भावडांनी दहा एकर जागेत सिंबा कलिंगड वाणाची लागवड केली आहे. दहा ते पंधरा दिवसांत तयार होण्याच्या स्थितीत आहेत. ही कलिंगडे लांबट आकाराची आहेत. संपूर्ण सेंद्रिय कलिंगड शेती असून पाच लाखांच्या आसपास खर्च आला आहे; पण मॉलमधून टनाला २४ हजारांचा भाव मिळत असल्याने चांगला नफा होण्याची शक्यता वलटे बंधूंनी वर्तवली आहे.
-----------------------
पोषक वातावरणामुळे फायदा
वाड्यातील माती ही भुसभुशीत असल्याने कलिंगडाच्या फळासाठी लागणारे क्षार मिळतात. त्यामुळे तयार होणारे पीक हिरवेगार असते. कलिंगडाची गोडी अवीट असल्याने येथील बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे. त्यामुळे तरुण शेतकऱ्यांनी कलिंगड शेतीकडे वळावे, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.