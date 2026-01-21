गणेशभक्तांचा प्रवास मार्ग खडतर
अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने नागरिक नाराज
वसई, ता. २१ (बातमीदार) ः राज्यात माघी गणेशोत्सव गुरुवारी (ता. २२) मोठ्या भक्तिभावाने साजरा केला जाणार आहे. बुधवार (ता. २१)पासूनच अनेकांच्या घरासह सार्वजनिक ठिकाणी गणरायांचे आगमन झाले. वसई-विरार महापालिका क्षेत्रात मात्र रस्त्यांच्या झालेल्या दुरवस्थेमुळे गणरायाची मूर्ती घरी नेताना गणेशभक्तांचा प्रवास खडतर झाल्याचे चित्र होते, ज्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.
महापालिका क्षेत्रातील अनेक रस्त्यांवर विकासकामांसाठी केलेल्या खोदकामानंतर तेथे फक्त खडी टाकून ते खड्डे भरण्यात आले आहेत. त्यावर डांबरीकरण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या खडीवरून गाडी नेताना वाहनचालकांना आपल्या गाड्या सावकाश चालवाव्या लागत आहेत. याचाच फटका गणेशोत्सवादरम्यान स्थानिक नागरिकांना पडल्याचे चित्र होते. मुळात पावसाळ्याआधीपासूनच येथील खराब झालेल्या रस्त्यांबाबत स्थानिक नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर पालिकेने संबंधित ठेकेदारांना नोटिसाही बजावल्या होत्या. इतकेच नव्हे, तर नव्या ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली; पण रस्त्यांची अवस्था ‘जैसे थे’च होती. इतर सणावारांनादेखील या खराब रस्त्यांचा फटका सहन करावा लागतो. एखादी वस्तू बाजारातून आणायची म्हटल्यास, या खडी असलेल्या रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागत असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे. आता माघी गणेशोत्सवादरम्यान आगमन व विसर्जनावेळी काढण्यात येणाऱ्या मिरवणुकीदरम्यानदेखील या रस्त्यांवरून सावधपणे प्रवास करावा लागणार असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. तसेच लवकरच त्या खडीवर डांबरीकरण करून सणासुदीच्या काळात हे विघ्न दूर करावे, असे साकडेही स्थानिकांनी प्रशासनाला घातले आहे.
...तरीही कामांचा खोळंबा
वसई-विरार शहरातील रस्तेदुरुस्ती कामासाठी नव्या ठेकेदारांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्याकडून रस्ते पूर्ववत करू, असे आश्वासनही देण्यात आले; मात्र तसे काहीच झाले नाही. नवीन ठेकेदार नियुक्त करूनही विकासकामांचा खोळंबाच होत असल्याचे मत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
वसई : वसई पश्चिम येथील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने गणेभक्तांची गैरसोय होत आहे.
