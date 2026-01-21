विरोधी उमेदवाराचे प्रचार केल्याप्रकरणी मारहाण
भिवंडी, ता. २१ (बातमीदार) : भिवंडी महापालिका निवडणुकीनंतर शहरात काही घटना आणि मारहाणीचे प्रकार समोर येत आहेत. नुकतीच एक घटना फेणेपाडा परिसरात घडली असून, पराभूत भाजप उमेदवाराच्या मुलाने निवडणुकीत त्याच्या विरुद्ध काम केल्याबद्दल एका व्यक्तीला मारहाण करण्यात आली आहे. पीडितेच्या तक्रारीवरून, भिवंडी शहर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, भिवंडी महापालिका प्रभाग क्रमांक २२ मधून अपक्ष उमेदवार नितेश ऐनकर यांनी भाजप उमेदवार तथा माजी नगरसेवक श्याम अग्रवाल यांचा अवघ्या २१ मतांनी पराभव केला. निवडणूक निकालानंतरही या परिसरात राजकीय तणाव कायम आहे. शनिवारी दुपारी १.३० वाजण्याच्या सुमारास पराभूत उमेदवार श्याम अग्रवाल यांचा मुलगा कुशाग्र अग्रवाल त्याच्या साथीदारांसह फेणेपाडा परिसरातील प्रभाकर प्रजापती यांच्या घरात घुसला. प्रजापती यांच्यावर नितेश ऐनकर यांच्यासाठी प्रचार करत असल्याचा ठपका ठेवला. त्यानंतर संतप्त शिवीगाळ करत काठ्यांनी मारहाण केली. यात ते गंभीर जखमी झाले. हल्ल्यादरम्यान त्यांना जबरदस्तीने पळवून नेण्याची धमकीही देण्यात आली. जखमी प्रजापती यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या घटनेची माहिती मिळताच भिवंडी शहर पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन तपास केला. तसेच प्रजापती यांच्या तक्रारीवरून कुशाग्र अग्रवाल आणि इतर तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
