पान ३ पट्टा

अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे मैदानावर कसब
विरार (बातमीदार)ः नेहमी कागदपत्रांच्या कामात व्यस्त असणारे मैदानी खेळात रमल्याचे चित्र वसई पूर्वेत झालेल्या स्पर्धेत पाहावयास मिळाले. वसई पूर्वेतील प्रतिभा विद्यामंदिर खानिवडे येथील विस्तीर्ण पटांगणात ही स्पर्धा रंगली. पंचायत समितीचे अधिकारी व ग्राम विकास शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष, संचालक यांच्या उपस्थितीत स्पर्धेचा शुभारंभ करण्यात आला. या वेळी शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह इतर अधिकारी कर्मचारी, शिक्षक स्पर्धेत सहभागी झाले. या वेळी शाळेचे विद्यार्थी, शिक्षक तसेच नागरिकांनी खेळाडूंचा उत्साह वाढवला. स्पर्धेच्या सुरुवात क्रीडा ज्योत प्रज्वलीत करून करण्यात आली. या वेळी कबड्डी, खो-खो, लंगडी, टेनिस बॉल क्रिकेट, अशा स्पर्धा अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडल्या.
भिसे विद्यालयात ‘सीड बॉल’निर्मिती
कासा (बातमीदार) ः पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाच्या उद्देशाने राष्ट्रीय हरित अभियानांतर्गत विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या शिक्षण व जनजागृती केंद्रामार्फत पर्यावरण शिक्षण कार्यक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ‘सीड बॉल’निर्मिती उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. डहाणू सामाजिक वनीकरण विभागाच्या वतीने किशोर वाळू (वनरक्षक), नथुराम डुबले (वनपाल) यांनी भिसे विद्यालयातील इको क्लबच्या विद्यार्थ्यांना उपक्रमाबाबत मार्गदर्शन केले. या उपक्रमांतर्गत दोन हजार सीड बॉल तयार करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी प्रात्यक्षिकांची सुरुवात करण्यात आली आहे. पिंपळ, काजू, सिताफळ, बोर, वड व चिंच अशा विविध वृक्षांच्या बिया तसेच मातीचा वापर करून शालेय विद्यार्थ्यांकडून सीड बॉलची निर्मिती करण्यात आली. या उपक्रमामुळे वृक्षलागवड, पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळणार आहे. या वेळी भिसे विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका अनघा गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांना पर्यावरण रक्षणाचे महत्त्व सांगत मार्गदर्शन केले.
बिरारीपाडा शाळेला मदतीचा हात
विक्रमगड (बातमीदार)ः खुडेद पैकी विजयनगर जि. प. उच्च प्राथमिक शाळा, बिरारीपाडा येथे चिराग रूरल डेव्हलपमेंट फाउंडेशन आणि खुडेद ग्रामपंचायतीचे सरपंच लहु रामू नडगे यांच्या पुढाकारातून शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी उल्लेखनीय उपक्रम राबवण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत आधीच सात सौर दिवे बसवण्यात आले असून, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी पाच संगणक लॅपटॉप शाळेला प्रदान करण्यात आले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षणाची संधी मिळावी, डिजिटल शिक्षणाशी त्यांचा परिचय व्हावा, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्यांची गुणवत्ता वाढावी, या उद्देशाने चिराग रूरल डेव्हलपमेंट फाउंडेशनने हा उपक्रम हाती घेतला आहे. बिरारीपाडा हा दुर्गम व आदिवासी भाग असल्याने येथे विजेची अडचण नेहमीच भासत होती. त्यामुळे शाळेच्या परिसरात आणि विद्यार्थ्यांच्या वस्तीमध्ये सौर ऊर्जेवर चालणारे सात सौर दिवे बसवले आहेत.
