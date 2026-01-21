धारावीत खचलेल्या चेंबरचा धोका
धारावीत खचलेल्या चेंबरचा धोका
पादचारी व स्थानिकांकडून संताप व्यक्त
धारावी, ता. २१ (बातमीदार) : शीव स्थानकाकडून धारावीकडे जाणाऱ्या संत रोहिदास मार्गावरील विदेशी मुकादम चाळीसमोरील पालिकेचे चेंबर धोकादायक अवस्थेत आहे. हे चेंबर खचत चालले असल्याने अपघाताची भीती व्यक्त होत आहे.
धारावीतील अनेक ठिकाणी सांडपाणी व पावसाळ्याचे पाणी वाहून नेण्यासाठी भूमिगत गटारे व नाले आहेत. संगम गल्ली येथील सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या एका भूमिगत नाल्याचे चेंबर खचत चालले आहे. या ठिकाणी बेस्ट बसचा थांबा आहे. तसेच सायनच्या दिशेला जाण्यासाठी व धारावीत येण्यासाठी हा जवळचा रस्ता असल्याने या रस्त्यावर वाहनांची व पादचाऱ्यांची सतत वर्दळ असते.
शीव स्थानकाकडे जाणारे प्रवासी तसेच शाळेत व महाविद्यालयात जाणारे विद्यार्थी याच रस्त्यावरून ये-जा करत असतात. ज्येष्ठ नागरिक, वयोवृद्ध, रुग्ण, गरोदर महिला, लहान मुले यांचाही या रस्त्यावर वावर असतो. खचत चाललेल्या चेंबरकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे पादचारी व स्थानिक रहिवाशांनी संताप व्यक्त केला आहे. खचत चाललेल्या या चेंबरमुळे एखादी दुर्दैवी घटना घडण्या अगोदर त्वरित चेंबर दुरुस्त करून घ्यावे, अशी मागणी येथील समाजसेवक लक्ष्मीकांत कुरील यांनी केली आहे.
फोटो - 081
