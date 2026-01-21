गणराया नक्की कोणाला पावणार?
गणराया कोणाला पावणार?
उल्हासनगर महापौरपदाच्या आरक्षणाची आज सोडत
उल्हासनगर (वार्ताहर) : गणेश जयंतीच्या मुहूर्तावरच उल्हासनगरच्या राजकारणाचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी गुरुवारी (ता. २१) सकाळी ११ वाजता मंत्रालयात आरक्षणाची सोडत निघणार आहे. या सोडतीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले असून, गणराया नक्की कोणाला पावणार? याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील परिषद सभागृहात ही सोडत पार पडेल. महापौरपद नेमके कोणासाठी राखीव होणार? (अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, महिला की खुला प्रवर्ग) यावरच शहरातील पुढील सत्तास्थापनेची सर्व गणिते अवलंबून आहेत. आरक्षण जाहीर होताच अनेक संभाव्य दावेदार केंद्रस्थानी येणार असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
अटीतटीचे संख्याबळ
उल्हासनगर महापालिकेत सध्या कोणत्याही एका पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व नसल्याने आरक्षण ज्या प्रवर्गासाठी निघेल, त्या पक्षाचे पारडे जड होणार आहे. हे आरक्षण केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून शहराच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा ‘टर्निंग पॉइंट'' ठरणार आहे. योगायोगाने गणेश जयंतीच्या दिवशीच ही सोडत होत असल्याने राजकीय वर्तुळात श्रद्धा आणि सत्तेची मोठी चर्चा रंगली आहे. गणरायाच्या कृपेने कोणाचे नशीब उजळणार आणि कोणाची प्रतीक्षा लांबणार, याचा फैसला अवघ्या काही तासांत होईल. हा निकाल शहराच्या विकासाची आणि राजकीय वर्चस्वाची नवी समीकरणे मांडणारा ठरेल.
