वाड्यात रसशोषक किडींचे प्रमाण अल्प
- पिकांवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची भीती
वाडा, ता. २१ (बातमीदार) : सध्याच्या स्थितीत वाड्यातील बहुतांश ठिकाणी आंब्यांना भरपूर मोहोर आला आहे. तसे असले तरी येथे मधमाशी, तुडतुडा असे रसशोषक कीड या दिसून येत नसल्याने जास्त थंडीमुळे त्या बाहेर पडत नसाव्यात, असे मत कृषिभूषण शेतकरी अनिल पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. या परिस्थितीचा थेट फटका पिकांनाही बसण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्मितीमधून तयार होणाऱ्या विविध दुय्यम रसायनांमुळे तसेच शेतीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कृषी निविष्ठांच्या (खते, कीटकनाशके) बेजबाबदार वापरामुळे मधमाश्यांसह इतर उपयुक्त कीटकांच्या संख्येत घट दिसून येत आहे. तसेच, आंबा व कलिंगड या पिकांच्या फुलांची रचना व आकार लक्षात घेतल्यास या पिकांवर मधमाश्यांचा वावर तुलनेने कमी आढळतो. आंब्याच्या फुलोऱ्याची वेळ आणि मधमाश्या सक्रिय होण्याची वेळ ही वेगळी असल्याने किंवा आंब्याच्या फुलांचा आकार अतिशय लहान असल्यामुळे, आंब्याच्या बागेजवळ मोहरी, झेंडू, मका किंवा बाजरीसारखी इतर फुलझाडे असतील तर मधमाश्या आंब्याकडे कमी प्रमाणात आकर्षित होतात. त्याचप्रमाणे, कलिंगडामध्ये नर व मादी फुले स्वतंत्र असतात आणि मादी फुलांमध्ये परागकणांचे प्रमाण कमी असल्याने, आजूबाजूला अधिक परागकण उपलब्ध असलेली इतर पिके असतील, तर मधमाश्या कलिंगडाच्या फुलांवर येणे टाळतात. चांगले पीक येण्यासाठी फुलोरा महत्त्वाचा असतो व येथे रसशोषक कीड हे महत्त्वाची भूमिका बजावतात, पण थंडीमुळे किंवा इतर गोष्टींमुळे त्याचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे त्याचा परिणाम थेट पिकांवर होणार असल्याचे मत शेतकरी अनिल पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
सध्या वातावरणात आर्द्रता कमी असल्याने परागकण लवकर सुकतात. त्यामुळे या कालावधीत मधमाश्या आपल्याला कमी दिसून येतात, अशी माहिती पालघरचे कीटक शास्त्रज्ञ अंकूर धने यांनी दिली आहे.
आंबा बहर दाखवताना कृषिभूषण शेतकरी अनिल पाटील
