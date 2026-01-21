मनसेच्या गटनेतेपदी प्रल्हाद म्हात्रे यांची निवड
मनसेच्या गटनेतेपदी प्रल्हाद म्हात्रे
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २१ : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नगरसेवक प्रल्हाद परशुराम म्हात्रे यांची कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील मनसे गटनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीत मनसेचे पाच नगरसेवक निवडून आले आहेत. हे पाच नगरसेवक मनसे नेते राजू पाटील यांच्यासह बुधवारी नवी मुंबईतील कोकण भवन येथे सकाळी रवाना झाले. तेथे झालेल्या गट स्थापनेच्या प्रक्रियेत प्रल्हाद म्हात्रे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. प्रल्हाद म्हात्रे हे अनेक वर्षांपासून स्थानिक प्रश्नांसाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे तसेच संघटनात्मक कामात सक्रिय म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या अनुभवाचा फायदा पक्षाला महापालिकेत प्रभावी भूमिका मांडण्यासाठी होणार असल्याचा विश्वास पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. गटनेतेपदी निवड झाल्यानंतर प्रल्हाद म्हात्रे यांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, वरिष्ठ नेते आणि पक्ष कार्यकर्त्यांचे आभार मानत नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी ठामपणे आवाज उठवण्याची ग्वाही दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.