सोमैया विद्याविहारमध्ये रंगणार भारतीय कथनकलेचा उत्सव
‘सोमय्या’त रंगणार कथनकलेचा उत्सव
मुंबई, ता. २१ : भारतीय लोकपरंपरा, लोकसाहित्यातील विविध प्रकारची मिथके, लोककथा, प्रेरणादायी कथा, कॉर्पोरेट स्टोरीटेलिंग आणि समकालीन कथनशैली यांना एकत्र गुंफणारा तसेच भारतीय कथनपरंपरेच्या समृद्ध पटाचा उलगडा करणारा भारतीय कथनकलेचा उत्सव मुंबईतील सोमय्या विद्यापीठात ३० ते ३१ जानेवारीदरम्यान होत आहे.
‘अफसाना : द सोमय्या स्टोरीटेलिंग फेस्टिव्हल २०२६’ या नावाने तो होत असून, ‘बिंदू : सेंटर्ड मेटाफर्स’ या संकल्पनेवर आधारित आहे. देशविदेशातील अभिनेते, कलावंत, दिग्दर्शक, शिक्षक, रंगकर्मी यात हजेरी नोंदवणार असल्याची माहिती विद्यापीठाकडून देण्यात आली. मुंबईकरांसाठी ही एक मोठी पर्वणी ठरणार असल्याचे सोमय्या विद्यापीठातील या उत्सवाच्या प्रमुख अमृता सोमय्या यांनी सांगितले. लेखिका आणि पटकथाकार रोशेल पोतकर, कथनकला व शिक्षक डॉ. अंकित द्विवेदी, रंगकर्मी डॉ. उल्का मयूर, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना व नृत्यदिग्दर्शिका डॉ. टीना तांबे, न्यूयॉर्क येथील अभिनेता अक्षय, यासोबतच महमूद फारुकी, लेखिका-पत्रकार फियोना फर्नांडिस, नारायण परशुराम, कथाकार मेहक मिर्झा प्रभू, लेखिका नरोट्टम बैन आदी या उत्सवात सहभागी होणार आहेत.
