सूचक नाका परिसरात कचऱ्याचे ढीग
साफसफाईचा पुरता बोजवारा
सूचक नाका परिसरात कचराकोंडी
कल्याण, ता. २२ (वार्ताहर) : कल्याण पूर्वेतील सूचक नाका आणि महात्मा फुलेनगर परिसरात सध्या कचऱ्याचे ढीग साचले असून, प्रशासनाचे साफसफाईकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र दिसत आहे. रस्त्याच्या कडेला साचलेले कचऱ्याचे ढीग आणि अस्वच्छतेमुळे स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
सूचक नाका ते महात्मा फुलेनगरदरम्यान ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. विशेष म्हणजे, नाल्यातून काढलेला गाळ आणि कचरा अनेक दिवसांपासून रस्त्यावरच टाकून दिला आहे. वाहनांच्या वर्दळीमुळे हा कचरा पुन्हा सर्वत्र पसरत असून परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. खासगी ठेकेदाराचे सफाई कर्मचारी या भागात फिरकतच नसल्याचा आरोप रहिवाशांकडून केला जात आहे. या गंभीर परिस्थितीबाबत समाजसेवक मनोज वाघमारे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. नाल्यातून काढलेला कचरा उचलणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे; मात्र ठेकेदार यात कुचराई करत आहेत. अशा बेजबाबदार ठेकेदाराचे बिल अदा करू नये, अशी मागणी वाघमारे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ‘जे’ प्रभागाच्या सहाय्यक आयुक्त सविता हिले आणि आरोग्य निरीक्षकांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे.
यंत्रणा व्यस्त
सहाय्यक आयुक्त सविता हिले यांनी सांगितले, की मागील आठवड्यात निवडणूक कामकाजामुळे काही यंत्रणा तिथे व्यस्त होती. बुधवारी मनोज वाघमारे यांची तक्रार प्राप्त झाली असून, संबंधित आरोग्य निरीक्षकांना तातडीने कचरा उचलण्याचे आणि साफसफाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
