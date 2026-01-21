मुंबईतील कंपन्यांशी करार दावोसमध्ये कशासाठी?
मुंबई, ता. २१ : महाराष्ट्रात मोठी आर्थिक गुंतवणूक आणण्यासाठी दावोसला जाणे ही महायुती सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची इव्हेंटबाजी आहे. यावर्षीही ती सुरूच असून, करार करण्यात आलेल्या काही कंपन्या मुंबईतील आहेत. मुंबईतील कंपन्यांशी स्वित्झर्लंडमध्ये जाऊन करार करण्याची गरजच काय, या कंपन्यांशी मुंबईतच करार करता आले नसते का, असे सवाल करून ही जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी अणि गुंतवणुकीच्या नावाखाली धूळफेक असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम परिषदेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्याच दिवशी १४.५० लाख कोटी रुपयांचे करार आणि १५ लाख रोजगारनिर्मितीचे विविध कंपन्यांशी करार केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. करार करण्यात आलेल्या कंपन्यांत राज्याचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची लोढा डेव्हलपर्सशी एक लाख कोटी रुपये, के. रहेजा यांच्याशी ८० हजार कोटी व अल्टा कॅपिटल-पंचशील या कंपनीशी दाेन लाख कोटी रुपये किमतीचे करार करण्यात आले आहेत. या तिन्ही कंपन्यांची कार्यालये मुंबईत आहेत. काही मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर आहेत. काही कंपन्या महाराष्ट्रातील आहेत, असे असताना दावोसला जाऊन करार करण्याची गरज का भासावी, असे खासदार वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
श्वेतपत्रिका काढा!
राज्यात गुंतवणूक आली पाहिजे, ही सर्वांची अपेक्षा आहे; पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील वर्षी दावोसमध्ये १६ लाख कोटींचे करार केल्याचा दावा केला होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक व रोजगार राज्यात येत असेल, तर बेरोजगारीचे प्रमाण कमी का होत नाही? सरकारने आतापर्यंत किती करारांची अंमलबजावणी केली, किती कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली व रोजगारनिर्मिती किती झाली, याबाबत श्वेतपत्रिका काढून जनतेपुढे वस्तुस्थिती मांडावी, अशी मागणीही खासदार गायकवाड यांनी केली आहे.
