दोन कोटींची फसवणूक; दोघांविरोधात गुन्हा दाखल
पावणेदोन कोटींची फसवणूक
ठाण्यात दोघांविरोधात गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : फेसबुक व व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून शेअर मार्केटमधील गुंतवणुकीच्या नावाखाली पावणेदोन कोटींची ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी दिव्या मेहरा आणि अमन गौतम यांच्याविरोधात कासारवडवली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार कासारवडवली, आनंदनगर येथे राहणारे सचिन कुलकर्णी यांची ६ नोव्हेंबर २०२५ ते १९ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत फेसबुक मेसेंजरद्वारे संपर्क साधलेल्या अमन गौतम नावाच्या व्यक्तीने स्वतःला शेअर मार्केटमधील गुंतवणूक सल्लागार असल्याचे भासवले. अधिक नफ्याचे प्रलोभन दाखवून तक्रारदार यांना एक लिंक पाठवण्यात आली होती. सदर लिंकवर क्लिक केल्यानंतर तक्रारदार यांना शॉर्ट टर्म हंटर्स ११६ या व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये सहभागी करण्यात आले. त्यानंतर दिव्या मेहरा नावाच्या महिलेने गुंतवणूक करण्यासाठी निओ प्रो या नावाचे ट्रेडिंग अॅप डाऊनलोड करण्यास सांगितले. शेअर ट्रेडिंगबाबत खोटी माहिती देत आणि मोठ्या नफ्याचे आश्वासन देत विश्वास संपादन करण्यात आला. यानंतर व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये वेळोवेळी विविध बँक खात्यांचे क्रमांक पाठवून त्यावर पैसे भरण्यास सांगण्यात आले. या बनावट ट्रेडिंग अॅपद्वारे गुंतवणूक केल्याचे दाखवत तक्रारदारांकडून एकूण १.७४ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम उकळण्यात आली. मात्र, गुंतवलेली रक्कम किंवा नफा परत न करता त्या दोघांनी ऑनलाइन फसवणूक केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी कासारवडवली पोलिस ठाण्यात त्या दोघांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक निवृत्ती कोल्हटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
