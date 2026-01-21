टॉरेस घोटाळातील आरोपीस शब्दकोश वापरण्यास परवानगी
टॉरेस घोटाळ्यातील आरोपीस शब्दकोश वापरण्यास परवानगी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : कोट्यवधी रुपयांच्या टॉरेस गुंतवणूक फसवणुकीशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अटक केलेल्या एका युक्रेनियन महिलेला न्यायालयीन कोठडीत असताना इंग्रजी-ते-रशियन भाषांतर शब्दकोश वापरण्यास मुंबईतील विशेष न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली.
आपल्याला इंग्रजी भाषा ज्ञात नाही व आरोपांचे आकलन करण्यासाठी रशियन शब्दकोशाची आवश्यकता असल्याचा दावा आरोपी ताझागुल झासातोव्हने अर्जातून केला होता. त्या अर्जाची विशेष पीएमएलए न्यायालयाचे न्यायाधीश आर. बी. रोटे यांनी दखल घेतली आणि तिला इंग्रजी-ते-रशियन भाषांतर शब्दकोश वापरण्याची परवानगी दिली, तसेच आरोपीला तिच्यावरील कथित आरोपांची माहिती घेण्याचा अधिकार असल्याचेही नमूद केले. ईडीने अर्जाला विरोध करताना तिला शब्दकोश दिल्यास इतर आरोपींना मदत होऊ शकते किंवा तपासात अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असा दावा केला. तथापि, शब्दकोश दिल्याने कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. तसेच तुरुंग अधिकाऱ्यांना झासातोव्हला इंग्रजी-ते-रशियन शब्दकोश वापरण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात प्लॅटिनम हर्न प्रायवेट लिमिटेड कंपनीने दादरमध्ये टोरेस ज्वेलरी नावाने कार्यालय उघडले होते. त्यानंतर पाँझी स्कीम सुरू करून गुंतवणूकदारांना प्रत्येक आठवड्याला ४ ते १० टक्क्यांपर्यंत परताव्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, कंपनीने सुरुवातीला पैसे दिले. त्यानंतर पैसे मिळणे बंद झाले आणि कंपनी गायब झाली.
