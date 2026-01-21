ठाणे महापालिकेत गटनेते निश्चित -शिंदेसेनेच्या गटनेते पदी पवन कदम
ठाणे शिवसेना गटनेतेपदी पवन कदम
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २१ : ठाणे महापालिकेच्या महापौरपदासाठी गुरुवारी आरक्षण सोडत जाहीर होणार आहे. त्याआधी विविध पक्षांनी आपल्या गटनेत्यांची निवड पूर्ण केली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटाच्या गटनेतेपदी ज्येष्ठ नगरसेवक पवन कदम यांची निवड करण्यात आली आहे.
महापालिका निवडणुकीत शिवसेना (एकनाथ शिंदे) पक्षाचे ७५ नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे ९, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे १२ नगरसेवक निवडून आले आहेत. भाजपचे २८ नगरसेवक विजयी झाले आहेत. त्यांनी अद्याप आपला गटनेता जाहीर केलेला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या गटनेतेपदी ज्येष्ठ नगरसेवक नजीब मुल्ला, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या गटनेतेपदी अशरफ उर्फ शानू पठाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, काँग्रेस आणि मनसे या दोन्ही पक्षांना यंदा ठाणे महापालिकेत एकही जागा मिळवता आलेली नाही. शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचा एकमेव नगरसेवक निवडून आला आहे. त्याची नोंदणी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
