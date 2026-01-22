बसच्या गर्दीचा फायदा घेत दोन मोबाईलची चोरी
बसच्या गर्दीचा फायदा घेत दोन मोबाईलची चोरी
घाटकोपर, ता. २२ (बातमीदार) : बसमधील गर्दीचा फायदा घेत मोबाईल चोरणाऱ्या टोळीने कांजूरमार्ग हुमा टॉकीज ते पवई प्लाझा यादरम्यान प्रवास करणाऱ्या दोन तरुणींचे मोबाईल चोरल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पवई पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
तनुजा कालीचरण आचार्य आणि तिची मैत्रीण तेजल विजय वाळुंज या दोघी १९ तारखेला सकाळी सुमारे ९च्या सुमारास कांजूरमार्ग येथून पवईकडे जाणाऱ्या बसमध्ये चढल्या होत्या. बसमध्ये झालेल्या गर्दीत काही वेळातच त्यांचे मोबाईल चोरीला गेल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी बसमध्ये चौकशी केली; मात्र मोबाईल मिळून आले नाहीत. त्यानंतर त्यांनी कांजूरमार्ग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, अज्ञात चोरट्यांनी ॲपल कंपनीचा आयफोन-१७ आणि वनप्लस कंपनीचा वनप्लस-१५ असे प्रत्येकी अंदाजे ४० हजार रुपये किमतीचे दोन मोबाईल चोरले आहेत. याप्रकरणी पवई पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.
