समाजमाध्यमांवरील पोस्टने राजकीय धुसफूस
भाजप-शिंदे गटातील सत्तासंघर्ष शिगेला
डोंबिवली, ता. २२ : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर आता खऱ्या अर्थाने ‘सत्तेचा सारीपाट’ मांडला जात आहे. मात्र, सत्तास्थापनेच्या या निर्णायक वळणावर भाजप जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी समाजमाध्यमांवर शेअर केलेल्या एका सूचक पोस्टने राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडवून दिली आहे. या पोस्टमुळे महायुतीमधील ‘अंतर्गत धुसफूस’ चव्हाट्यावर आली असून, पाठीत खंजीर खुपसणारा तो ‘जयचंद’ कोण? अशी चर्चा आता रंगू लागली आहे.
नंदू परब यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये एक बोलके चित्र शेअर केले आहे. या चित्रात एक योद्धा धारातीर्थी पडलेला असून, त्याच्या पाठीत अनेक बाण घुसलेले दिसत आहेत. हे चित्र कोणत्याही शब्दांशिवाय खूप काही सांगून जात आहे. विशेष म्हणजे, या पोस्टसोबत त्यांनी “कल्याण-डोंबिवलीच्या जनतेने याचा संबंध भाजपशी लावू नये” अशी टीप जोडल्याने संभ्रम अधिकच वाढला आहे. ही पोस्ट राजकीय विश्वासघात आणि अंतर्गत कुरघोड्यांचे संकेत देणारी असल्याची चर्चा डोंबिवलीत सुरू आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत सत्ता स्थापन करण्यासाठी शिंदे गटाला मनसेचा पाठिंबा मिळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. या नव्या समीकरणामुळे भाजपला बाजूला सारण्याचे प्रयत्न तर होत नाहीत ना? अशी शंका भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. भाजपचे ५० आणि शिंदे गटाचे ५३ नगरसेवक निवडून आले असतानाही, महापौरपदावरून दोन्ही पक्षांमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. अशा परिस्थितीत परब यांनी केलेली ‘पाठीत बाण’ असलेली पोस्ट म्हणजे मित्रपक्षाने दिलेल्या धक्क्याचा परिणाम असल्याची दाट शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
चर्चेला उधाण
परबांच्या या पोस्टवर समाजमाध्यमांतून प्रतिक्रियांचा पाऊस पडत आहे. त्यांच्या समर्थकांनी ‘वेळ आल्यावर उत्तर देऊ’ अशा आशयाच्या कमेंट्स केल्या आहेत, तर विरोधकांनी या परिस्थितीचा आनंद घेत ‘भाजपची कोंडी झाली का?’ असा सवाल उपस्थित केला आहे. कल्याण-डोंबिवलीचा पुढचा महापौर कोण आणि सत्ता कुणाच्या हाती जाणार, याचा फैसला लवकरच होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच परब यांच्या या पोस्टने राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
