३० वर्षांनंतरही मोबदल्याची प्रतीक्षा
तारापूर, ता. २२ (बातमीदार) ः डहाणू तालुक्यातील गोवणे, साखरे, वणई येथील सूर्या प्रकल्प पाटबंधारे विभागांतर्गत कालव्यांसाठीच्या शेतजमिनी संपादित करून ३० वर्षांहून अधिकचा काळ लोटला आहे. तरी प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला मिळाला नसल्याने प्रकल्पग्रस्त आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
गोवणे, साखरे, वणई हद्दीतून गेलेल्या सूर्या प्रकल्पाच्या कालव्यांसाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या; मात्र जमिनी बाधित होऊनही प्रशासनाकडून आजतागायत मोबदला देण्यात आलेला नाही. गेली तीन दशके केवळ आश्वासनांवर बोळवण केली जात आहे. समाजसेवक, प्रकल्पग्रस्त विलास सुमडा यांनी सूर्या धरण प्रकल्प पाटबंधारे विभाग, डहाणू येथील कनिष्ठ अभियंता गौरव कुळे व शाखा अभियंता दीपक शिंदे यांची भेट घेतली. या वेळी प्रकल्पग्रस्त शेतमजुरांच्या व्यथा, उपासमारीची परिस्थिती तसेच दीर्घकाळ सुरू असलेला अन्याय अधिकाऱ्यांसमोर मांडला.
उपासमारीची वेळ
- शेतमजुरांचे उपजीविकेचे एकमेव साधनच प्रकल्पामुळे गेले आहे. भरपाईअभावी जगण्याचा गंभीर प्रश्न झाला आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे तोंडी आश्वासन दिले असले तरी आश्वासनांना ३० वर्षे उलटूनही न्याय मिळालेला नाही.
- सूर्या प्रकल्प पाटबंधारे विभाग, मनोर, भूसंपादन विभाग, पालघर यांच्याकडे मोबदल्याच्या मागणीसाठी ६ जानेवारीला अधिकृत पत्रव्यवहार केला आहे; मात्र आजतागायत प्रशासनाकडून कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांवर आता उपासमारीची वेळ आली आहे.