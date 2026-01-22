भात उत्पादकांसाठी आनंदवार्ता
भात उत्पादकांसाठी आनंदवार्ता
पालघर जिल्ह्यातील चार खरेदी केंद्रे कार्यान्वित
मनोर, ता. २२ (बातमीदार) ः आदिवासी विकास महामंडळाच्या ऑनलाइन पोर्टलवरील नोंदणी प्रक्रियेतील अडचणी तसेच यंदाच्या हंगामात भात खरेदी सुरू होण्यास झालेल्या विलंबामुळे शेतकरी चिंतेत होते; मात्र आता खरेदी केंद्रे सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
मनोर उपप्रादेशिक कार्यालयाअंतर्गत पालघरमध्ये तीन तर वसई तालुक्यात एक अशी चार भात खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. पालघर जिल्ह्यातील निहे येथील भात खरेदी केंद्राचे उद्घाटन आठवडाभरापूर्वी झाले होते. या केंद्रावर मंगळवार (ता. २०)पासून खरेदी सुरू झाली आहे. तर हालोली भात खरेदी केंद्र पाटबंधारे विभागाच्या ढेकाळे गावातील गोदामात सुरू असून, तिसरे खरेदी केंद्र नावझे गावातील गोदामात कार्यान्वित आहे. तर वसईतील मेढे गावात चौथे भात खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले असून मेढे, शिरवली गोदामांमध्ये भात खरेदी केली जाणार आहे.
-------------------------------------
नाराजीचा सूर
- भात खरेदीसाठी आदिवासी विकास महामंडळाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक असून, त्यासाठी सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक, केवायसी फॉर्म तसेच ॲग्रीस्टॅक आयडीचा तपशील घेतला जात आहे; मात्र नवीन पोर्टलबाबतचे प्रशिक्षण, इतर प्रशासकीय कामांना उशीर झाल्याने भात खरेदी प्रक्रिया उशिराने सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
- आदिवासी विकास महामंडळाकडून भात खरेदीचा दर प्रतिक्विंटल २,३६९ रुपये जाहीर करण्यात आला आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याकडून हेक्टरी कमाल २३.१७ क्विंटल भात खरेदी करण्यात येणार आहे; मात्र यंदाच्या हंगामात भात उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी शासनाकडून बोनस जाहीर करण्यात आलेली नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
---------------------------------
केंद्र नोंदणीकृत शेतकरी
निहे ५२३
नावझे ५४४
मेढे २०९
हालोली ३८०
एकूण - १,६५६
------------------------------------
