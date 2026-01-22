ठाकरे गटाचे चार नगरसेवक गायब
अल्पेश भोईर यांचा खळबळजनक आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २२ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील सत्तास्थापनेचा पेच अधिकच तीव्र झाला असून, आता नगरसेवक पळवापळवीच्या चर्चांना उधाण आले आहे. आमच्या चार नगरसेवकांना जबरदस्तीने डांबून ठेवण्यात आले आहे, असा गंभीर आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अल्पेश भोईर यांनी केला आहे. या नगरसेवकांना तातडीने समोर न आणल्यास मिसिंगची तक्रार दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. कल्याण शिवसेना शाखेत आयोजित पत्रकार परिषदेत अल्पेश भोईर बोलत होते. या वेळी तात्या माने, शरद पाटील, बाळा परब आदी मान्यवर उपस्थित होते. भोईर यांनी राजकीय गणिताचा दाखला देत प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
ठाकरे गटाचे एकूण ११ नगरसेवक निवडून आले आहेत. बुधवारी केवळ सात नगरसेवकांचा गट अधिकृतपणे स्थापन केला. उर्वरित चार नगरसेवक नेमके कुठे आहेत, हा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात आहे. अल्पेश भोईर यांनी थेट शिंदे गट आणि मनसेवर निशाणा साधला आहे. आमचे चारही नगरसेवक शिंदे गट आणि मनसेच्या ताब्यात आहेत. त्या नगरसेवकांनी आमच्याशी संपर्क साधून स्पष्टपणे सांगितले आहे, की त्यांना शिंदे गट, मनसे किंवा भाजपला पाठिंबा देण्याची कोणतीही इच्छा नाही. त्या नगरसेवकांचा संपर्क तोडून त्यांना बाहेर येऊ दिले जात नाही, असा दावा भोईर यांनी केला.
खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी मनसेच्या पाठिंब्याची घोषणा केली असली, तरी या चार नगरसेवकांबाबत मौन पाळले आहे. यावर संताप व्यक्त करताना भोईर म्हणाले, की लोकप्रतिनिधींना अशा प्रकारे डांबून ठेवणे ही लोकशाहीची पायमल्ली आहे. आज हे नगरसेवक जनतेसमोर आले नाहीत तर आम्ही थेट पोलिस ठाण्यात धाव घेऊन ते बेपत्ता असल्याची तक्रार नोंदवू.
सत्तासंघर्ष चिघळणार?
एककीकडे शिंदे गट आणि मनसे सत्तास्थापनेसाठी सज्ज झाले असताना, ठाकरे गटाने लावलेल्या या किडनॅपिंगच्या आरोपामुळे खळबळ उडाली आहे. आता हे चार नगरसेवक स्वतःहून समोर येतात की पोलिसांना यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
