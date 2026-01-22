आदर्श पतसंस्थेचा हजार कोटींचा टप्पा
अलिबाग, ता. २२ (वार्ताहर) : अलिबाग येथील आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेने एकत्रित व्यवसायात १,००३ कोटी रुपयांचा ऐतिहासिक टप्पा पार करत देदीप्यमान यश संपादन केले आहे. रायगड जिल्ह्यात हा टप्पा गाठणारी आदर्श पतसंस्था ही पहिलीच संस्था ठरली आहे. संस्थेचे संस्थापक सुरेश पाटील व अध्यक्ष अभिजित पाटील यांनी बुधवारी (ता. २१) पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
१९९८ला स्थापन झालेल्या या संस्थेने अवघ्या २७ वर्षांत अर्बन बँकांच्या तोडीचे काम उभे केले आहे. मार्च २०२६पर्यंत १,००० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते; मात्र सभासदांच्या विश्वासामुळे हे लक्ष्य दहा महिने आधीच पूर्ण झाले. गेल्या दहा महिन्यांत २५० कोटींच्या व्यवसायवाढीची नोंद झाली आहे. सध्या संस्थेच्या महाराष्ट्रातील २२ शाखा नफ्यात असून भविष्यात राज्यातील अग्रगण्य पाच पतसंस्थांमध्ये आदर्शला स्थान मिळवण्याचा संकल्प असल्याचे सुरेश पाटील यांनी सांगितले.
अध्यक्ष अभिजित पाटील यांनी कर्मचारी, शिस्तबद्ध कर्जवसुली व पारदर्शक कारभारामुळेच ही यशस्वी वाटचाल शक्य झाल्याचे नमूद केले.
