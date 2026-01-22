विक्रमगडमध्ये विद्यार्थ्यांना फिरत्या म्युझियमची अनोखी भेट
विक्रमगडमध्ये विद्यार्थ्यांना फिरत्या म्युझियमची अनोखी भेट
विक्रमगड, ता. २२ (बातमीदार) : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आपला इतिहास व संस्कृतीची प्रत्यक्ष ओळख व्हावी या उद्देशाने अलर्ट सिटीझन फोरम संस्थेच्या वतीने केगवा जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी फिरत्या म्युझियम बसची विशेष भेट आयोजित करण्यात आली होती. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय यांच्या सहकार्याने साकारलेल्या या म्युझियम बसमुळे विद्यार्थ्यांना गावातच इतिहास अनुभवण्याची संधी प्राप्त झाली.
या उपक्रमामागील उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये इतिहासाविषयी आवड निर्माण करणे आणि आपल्या सांस्कृतिक वारशाची जाणीव करून देणे असे असल्याची माहिती अलर्ट सिटीझन फोरमचे अध्यक्ष निरंजन आहेर यांनी दिली आहे. हा उपक्रम पुढील चार दिवस विक्रमगड तालुक्यातील विविध शाळांमध्ये राबविण्यात येणार असून, त्यामुळे अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. तसेच येत्या काळात विद्यार्थ्यांना आकाशगंगा, सूर्यमाला, ग्रह-तारे आणि त्यांच्या परस्पर संबंधांविषयी माहिती देण्यासाठी विशेष प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे आहेर यांनी सांगितले. या कार्यक्रमास विस्तार अधिकारी प्रभू पाचमासे, भरत कासले, किरण रोडे, संबंधित शाळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयाचे पदाधिकारी तसेच अलर्ट सिटीझन फोरमचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
-----------------------
चौकट
सिंधू-हडप्पा संस्कृतीचे प्रदर्शन
ग्रामीण भागातील अनेक विद्यार्थ्यांना मुंबईसारख्या ठिकाणी जाऊन वस्तुसंग्रहालय पाहणे शक्य होत नाही. ही बाब लक्षात घेऊन म्युझियम बसच्या माध्यमातून हजारो वर्षांपूर्वीच्या सिंधू-हडप्पा संस्कृतीचा इतिहास, त्यातील अवशेष, संशोधन व विविध ऐतिहासिक माहिती विद्यार्थ्यांसमोर सादर करण्यात आली. बसमध्ये उभारण्यात आलेल्या प्रदर्शनाची विद्यार्थ्यांनी उत्सुकतेने पाहणी केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.