पनवेल भाजपमध्ये लॉबिंगला वेग
पनवेल ता. २२ (बातमीदार) : पनवेल महापालिकेच्या महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. यंदा हे पद नागरिकांचा मागास प्रवर्गा (ओबीसी)साठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. आरक्षणाची सोडत निघताच राजकीय वर्तुळात हालचालींना वेग आला असून, विशेषतः सत्ताधारी भाजपमध्ये इच्छुकांची नावे पुढे येऊ लागली आहेत. महापौरपदासाठी नेमकी कोणाला संधी मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, या पार्श्वभूमीवर लॉबिंगही जोरात सुरू झाल्याचे चित्र आहे.
पनवेल महापालिका निवडणुकीत महायुतीचे ६०, तर मविआचे १८ नगरसेवक निवडून आले आहेत. सलग दुसऱ्यांदा महापालिकेवर भाजपचे निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. मित्रपक्षांमध्ये शिवसेनेचे दोन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन नगरसेवक असून, उर्वरित ५६ नगरसेवक भाजपचे आहेत. त्यामुळे या वेळीही महापौर भाजपचाच होणार, हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे.
ओबीसीसाठी आरक्षणामुळे भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस नितीन पाटील यांचे नाव महापौरपदासाठी आघाडीवर घेतले जात आहे. त्याचबरोबर विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांच्या पत्नी ममता यांनाही संधी मिळण्याची चर्चा आहे. आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या कुटुंबाशी जवळीक असणाऱ्या जगदीश घरत यांच्या कन्या अस्मिता यांच्या नावाचाही पक्षपातळीवर विचार होऊ शकतो, अशी माहिती आहे.
प्रतिभा भोईर, दर्शना भोईर, विकास पाटील, प्रवीण पाटील यांसारख्या नावांचीही चर्चा सुरू असून, पक्ष कोणावर अंतिम शिक्कामोर्तब करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या साऱ्या प्रक्रियेत आमदार प्रशांत ठाकूर यांची भूमिका निर्णायक ठरणार असल्याचे बोलले जात आहे. ‘ते ठरवतील, तोच महापौर’ अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
अधिकृत घोषणेकडे लक्ष
२ फेब्रुवारीला महापौरपदाची निवडणूक होणार असून, विरोधकांकडे पुरेसे संख्याबळ नसल्याने ते महापौरपदासाठी प्रयत्न करतील, अशी शक्यता कमी आहे. त्यामुळे भाजपकडून होणारी अधिकृत घोषणा आणि उमेदवाराची निवड, याकडे पनवेल शहराचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
