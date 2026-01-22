वांद्रे-उधना रेल्वे दररोज धावणार

वांद्रे-उधना रेल्वे रोज धावणार
खासदार हेमंत सवरा यांच्या पाठपुराव्याला यश
पालघर, ता. २२(बातमीदार)ः वांद्रे-उधना विशेष रेल्वेसेवा प्रवाशांसाठी दररोज उपलब्ध होणार आहे. पालघर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यांना अखेर यश आले आहे.
आठवड्यातून ही रेल्वे केवळ पाच दिवस धावत असल्यामुळे गुरुवार, शुक्रवार या दिवशी प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय होत होती. विशेषतः बोर्डी रोड, घोलवड, डहाणू रोड, वाणगाव, केळवे रोड, उमरोली, सफाळे, वैतरणा स्थानकांवरील कर्मचारी, कामगार, व्यापारी, विद्यार्थी तसेच दैनंदिन अप-डाऊन करणाऱ्या प्रवाशांना सुरक्षा प्रवासाच्या दृष्टीने मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांनी १३ जानेवारी २०२५ पासून सातत्याने रेल्वे प्रशासन व केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे पाठपुरावा केला. या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून, गुरुवार, शुक्रवार या दिवसांसाठी नवीन विशेष रेल्वे गाड्या घोषित करण्यात आल्या असल्याने वांद्रे-उधना मार्गावरील रेल्वेसेवा दैनंदिन धावणार आहे.
---------------------------------
थांबा मंजूर
विरार ते वलसाड यादरम्यान प्रवास करणाऱ्या असंख्य कर्मचारी, कामगार, व्यापारी, विद्यार्थीवर्गामध्ये या निर्णयामुळे आनंदाचे वातावरण आहे. वांद्रे-भिवाणी सुट्टी विशेष रेल्वे गाडीला पालघर स्थानकात थांबा मंजूर करण्यात आला आहे.
