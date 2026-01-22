‘जल सेवा आंकलन’ उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी
‘जल सेवा आंकलन’ उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी
ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांच्या कार्यक्षमतेचे गावपातळीवर मूल्यमापन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नियमित, पुरेशा प्रमाणात व गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी शाश्वतपणे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाच्या जलजीवन मिशनअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यासाठी ‘जल सेवा आंकलन’ या अभिनव उपक्रमाची ठाणे जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतीच्या नेतृत्वाखाली राबविण्यात येणारे हे मूल्यांकन साधन ग्रामीण पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या सुदृढीकरणासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यापूर्वी जलजीवन मिशनअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांचे कार्यक्षमता मूल्यांकन ठराविक कालावधीत तृतीय पक्ष संस्थांमार्फत सर्वेक्षणाद्वारे केले जात होते. मात्र, गावपातळीवरील पाणी सेवांसाठी सातत्यपूर्ण, स्थानिक मालकीची व पारदर्शक देखरेख यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे असल्याने ‘जल सेवा आंकलन’ या नव्या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. या उपक्रमामध्ये ग्रामपंचायत व गाव पाणी व स्वच्छता समिती यांच्या नेतृत्वाखाली गावातील पाणीपुरवठा सेवांची कामगिरी पद्धतशीरपणे तपासली व नोंदवली जाणार आहे. या उपक्रमाचे औपचारिक उद्घाटन ३० डिसेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी नवी दिल्ली येथून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केले. त्यानंतर राज्यभरात, विशेषतः ठाणे जिल्ह्यात या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीला गती देण्यात आली आहे. ‘जल सेवा आंकलन’च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील कुटुंबांना पाणीपुरवठा नियमितपणे होतो का, पाणी पुरेशा प्रमाणात व स्वीकार्य गुणवत्तेचे आहे का, नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण कितपत प्रभावीपणे केले जाते, वापरकर्ता शुल्क संकलनाची सद्यस्थिती काय आहे, तसेच पाणीपुरवठा यंत्रणेची संचालन व देखभाल योग्यरीत्या होत आहे का, यासह विविध बाबींची सविस्तर माहिती संकलित केली जाणार आहे.
................
जल सेवा आंकलनची प्रमुख उद्दिष्टे
• ग्रामपंचायत व गाव पाणी व स्वच्छता समिती यांना पाणीपुरवठा योजनांच्या कामगिरीचा पद्धतशीर आढावा घेण्यासाठी सक्षम करणे.
• गावपातळीवर मालकीभावना व जबाबदारी अधिक बळकट करणे.
• पारदर्शक व समुदाय-आधारित सेवा माहितीची खात्री करणे.
• जिल्हा व राज्य पातळीवर नियोजन व सहाय्यक उपक्रमांसाठी विश्वसनीय माहिती उपलब्ध करणे.
• ग्रामीण पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील शाश्वत संचालन, देखभाल व नागरिकांचा विश्वास दृढ करणे.
….....
संस्थात्मक कार्यप्रवाह
गाव पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती/पाणी समितीमार्फत संचालन व देखभाल, दुरुस्ती, तक्रारी व वापरकर्ता शुल्क संकलनाची नोंद ठेवण्यात येणार आहे. यासोबतच ग्रामसभेमध्ये पाणीपुरवठा योजनेची सर्व माहिती व निष्कर्ष मांडून त्यावर चर्चा करून पारदर्शकता राखली जाणार आहे.
…….
तालुका प्रशासनाची भूमिका
पाणीपुरवठा योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी तालुका प्रशासनाचे नेतृत्व अत्यंत महत्त्वाचे असून, तालुकास्तरीय समन्वय बैठकांचे आयोजन, ग्रामपंचायतींना अंमलबजावणीमध्ये सहकार्य, तसेच योजना संचालनातील अडचणी सोडविण्याची जबाबदारी तालुका प्रशासनावर असणार आहे. ग्रामपंचायत अधिकारी व गाव पाणी व स्वच्छता समिती सदस्यांसाठी जल सेवा आंकलन फ्रेमवर्क, पंचायत डॅशबोर्डवर माहिती नोंदणी याबाबत प्रशिक्षण व क्षमता बांधणीस तालुका प्रशासनाने पाठिंबा द्यावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
……..
मूल्यांकनाची कालमर्यादा
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीसाठी जल सेवा आंकलन मूल्यांकनाचा पहिला टप्पा २६ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जलजीवन मिशन अंतर्गत ‘हर घर जल’ घोषित ठाणे जिल्ह्यातील ७२ गावांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून, तालुकास्तरीय जलजीवन मिशन उपक्रमाचे सक्रिय नेतृत्व महत्त्वाचे ठरणार आहे. जल सेवा आंकलन यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणा व अधिकारी यांनी समन्वयाने व गांभीर्याने कार्य करावे, असे आवाहन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्वच्छता व पाणीपुरवठा) पंडित राठोड व कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा विभाग प्रकाश सासे यांनी केले आहे.
.............
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.