पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे तातडीने उद्घाटन करण्याची मागणी
पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे तातडीने उद्घाटन करण्याची मागणी

पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचे तातडीने उद्‍घाटन करण्याची मागणी
नेरुळ, ता. २२ (बातमीदार) : जुईनगर प्रभाग क्रमांक २२ मधील जुईनगर परिसरात महानगरपालिकेने अत्याधुनिक पशुवैद्यकीय रुग्णालयाची इमारत उभारली आहे. मात्र, बांधकाम पूर्ण होऊन वर्षभराचा कालावधी उलटूनही या रुग्णालयाचे अद्याप उद्‍घाटन झालेले नसल्याने ही वास्तू धूळखात पडली आहे. त्यामुळे ही सुविधा तातडीने नागरिकांच्या सेवेत आणावी, अशी मागणी नवी मुंबईतील पशुप्रेमींनी मनसेकडे केली आहे.
या मागणीच्या अनुषंगाने मनसेच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांची भेट घेऊन प्रभागातील विविध समस्या त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. या वेळी प्रभाग क्रमांक २२ मधील नवनिर्वाचित नगरसेवक अभिजित देसाई, विभागाध्यक्ष अक्षय भोसले, मयूर कांबळे, सूर्यकांत गोडसे यांच्यासह मनसेचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान, पशुवैद्यकीय रुग्णालय तयार असूनही ते सुरू न झाल्यामुळे पशुप्रेमींमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे. हक्काच्या शासकीय रुग्णालयाऐवजी खासगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत असल्याचे या वेळी मनसेकडून स्पष्ट करण्यात आले. पालिकेने ही बाब गांभीर्याने घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.
याचबरोबर सानपाडा सेक्टर-१० येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक केंद्रात शौचालयाची सुविधा नसल्याने मधुमेहासह विविध आजारांनी त्रस्त ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी तातडीने शौचालय उभारण्यात यावे, अशी मागणीही मनसेच्या वतीने आयुक्तांकडे करण्यात आली.
या सर्व बाबींची दखल घेत आयुक्तांनी लवकरात लवकर योग्य कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.