नवी मुंबईत बेकायदा रिक्षांचा सुळसुळाट
नवी मुंबईत बेकायदा रिक्षांचा सुळसुळाट
चुकीच्या नंबर प्लेट, बाहेरील रिक्षांच्या शिरकाव, भाडे आकारणीसाठी मनमानी
नवी मुंबई, ता. २२ (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरात बेकायदा आणि बाहेरील आरटीओ हद्दीतील रिक्षांचा सुळसुळाट वाढत चालला असून, त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था, वाहतूक नियंत्रण आणि प्रवासी सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. पाम बीच मार्गासह शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर चुकीच्या किंवा बनावट नंबर प्लेट असलेल्या रिक्षा बिनधास्तपणे धावत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विशेष म्हणजे सीसीटीव्ही कॅमेरे, नियमित गस्त आणि वाहतूक पोलिस तैनात असतानाही असे प्रकार सर्रास घडत असल्याने वाहतूक यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
नियमांनुसार नवी मुंबई आरटीओ हद्दीत केवळ अधिकृत परवाना असलेल्या रिक्षांनाच प्रवासी वाहतुकीची परवानगी आहे. मात्र, प्रत्यक्षात एमएच-०३, ०४, ०५, ०६, एमएच-४६ तसेच संशयास्पद क्रमांक व पांढऱ्या रंगाच्या नंबर प्लेट्स असलेल्या रिक्षा शहरभर धावत असल्याचे नागरिकांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. चुकीच्या नंबर प्लेट्समुळे अपघात किंवा गुन्हा घडल्यास वाहनांची ओळख पटवणे कठीण होण्याची भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
पामबीच मार्ग हा नवी मुंबईतील महत्त्वाचा आणि वर्दळीचा रस्ता आहे. याच मार्गावर अलीकडे एका रिक्षाने अतिवेगाने धाव घेतल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, त्या रिक्षाच्या नंबर प्लेटवर केवळ “एमएच ४३ – ६१७१” असा अपूर्ण क्रमांक होता. अशा घटनांमुळे शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
चौकट
प्रवाशांची कुचंबणा वाढली
शहरातील अनेक रिक्षाचालक मीटर न लावता मनमानी भाडे आकारत असल्याने प्रवासी हैराण झाले आहेत. सानपाडा, नेरूळ, सीबीडी बेलापूर, सीवूड्स, कोपरखैरणे, घणसोली व ऐरोली परिसरात भाडे नाकारणे, अर्वाच्य भाषा, वेगमर्यादा न पाळणे, धूम्रपान करत वाहन चालवणे अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. रेल्वे स्थानकांबाहेर टोळक्याने उभे राहून ठराविक भाडे आकारणे, महिलांशी असभ्य वर्तन करणे, जबरदस्तीने जादा भाडे उकळणे असे प्रकार वाढत आहेत. यामुळे महिला, विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असून, वाहतूक पोलिस व आरटीओने संयुक्तपणे कठोर आणि सातत्यपूर्ण कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांमधून जोर धरू लागली आहे.
कोट
मी दररोज नेरूळवरून उलवे प्रवास करते. स्थानकाबाहेर रिक्षाचालकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. खूप कमी रिक्षाचालकांचा गणवेश असतो. मीटरचा वापर न करता तोंडी भाडे आकारतात.
- रश्मी मिराजकर, महिला प्रवासी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.