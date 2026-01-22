पाकिस्तानच्या तुरुंगात भारतीय मच्छीमाराचा मृत्यू;
पाकिस्तानच्या तुरुंगात मच्छीमाराचा मृत्यू
शिक्षा पूर्ण होऊनही सुटका न झाल्याने प्रश्न गंभीर
पालघर, ता. २२ : पाकिस्तानच्या तुरुंगात आणखीन एका भारतीय मच्छीमाराचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे भारत-पाकिस्तानदरम्यान मच्छीमारांच्या सुटकेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. विशेष बाब म्हणजे मृत मच्छीमाराची शिक्षा जवळपास साडेतीन वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाली होती. तसेच त्याची भारतीय राष्ट्रीयता अधिकृतपणे स्पष्ट झाली होती; तरीदेखील त्याची सुटका करण्यात आली नव्हती.
शांततावादी कार्यकर्ते जतिन देसाई यांनी या घटनेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतरही मच्छीमारांना तुरुंगात डांबून ठेवणे ही गंभीर बाब आहे. मानवी हक्कांची पायमल्ली आहे. योग्य वेळी सुटका झाली असती तर या मच्छीमाराचा जीव वाचू शकला असता, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अडथळ्यांमुळे सुटका नाही
सध्या पाकिस्तानच्या विविध तुरुंगांमध्ये महाराष्ट्रातील १९ मच्छीमारांसह भारताचे एकूण १९९ मच्छीमार कैदेत आहेत. मासेमारी करताना चुकून पाकिस्तान हद्दीत गेल्याने त्यांना पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांकडून कैद करण्यात आले आहे. यातील बहुतांश मच्छीमारांची शिक्षा दोन ते तीन वर्षांपूर्वीच पूर्ण झाली आहे. दरम्यान, प्रशासकीय विलंब, कागदपत्रांची पूर्तता आणि राजनैतिक प्रक्रियेतील अडथळ्यांमुळे त्यांची सुटका अद्याप झालेली नाही.
आजारांनी ग्रस्त
तुरुंगात दीर्घकाळ अटकेत राहिल्यामुळे अनेक भारतीय मच्छीमार मानसिक आणि शारीरिक आजारांनी ग्रस्त असल्याचेही समोर येत आहे. योग्य वैद्यकीय उपचारांचा अभाव, कुटुंबापासून दूर राहण्याची वेदना आणि सुटकेबाबतची अनिश्चितता यामुळे ते मानसिकदृष्ट्या खचून गेले आहेत. दुसरीकडे भारतातील त्यांच्या कुटुंबीयांमध्येही प्रचंड निराशा आणि अस्वस्थता आहे. अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे आपल्या कुटुंबप्रमुखाच्या परतीची वाट पाहात आहेत.
उच्चस्तरीय चर्चा करावी
या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून पाकिस्तान सरकारशी उच्चस्तरीय चर्चा करावी, तसेच शिक्षा पूर्ण केलेल्या सर्व भारतीय मच्छीमारांची त्वरित सुटका करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मानवतावादी दृष्टिकोनातून हा प्रश्न सोडवणे अत्यावश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.
