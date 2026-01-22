शिंदे गटाच्या माजी नगरसेवकासह १२ जणांविरोधात गुन्हा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २२ : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणूक काळात सुनीलनगर प्रभागात भाजप उमेदवाराच्या पतीवर हल्ला झाल्याच्या प्रकरणात शिवसेना शिंदे गटाचे माजी नगरसेवक नितीन मट्या पाटील आणि रवि मट्या पाटील यांच्यासह १२ जणांविरोधात रामनगर पोलिस ठाण्यात सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हा गुन्हा पोलिस उपनिरीक्षक प्रसाद चव्हाण यांच्या तक्रारीवरून नोंदवण्यात आला आहे.
निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहिता काळात प्रचारासाठी पैसे वाटप केल्याच्या संशयावरून कारवाई सुरू असताना आरोपींनी पोलिसांच्या वाहनास अडथळा आणून आरडाओरडा केल्याचा आरोप आहे. जमावबंदी आदेशाचे उल्लंघन करीत सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय भाजप कार्यकर्ते ओमनाथ नाटेकर यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला, मारहाण व शिवीगाळ केल्याचा स्वतंत्र गुन्हादेखील नितीन पाटील, रवि पाटील आणि त्यांच्या साथीदारांविरोधात रामनगर पोलिस ठाण्यात दाखल आहे.
