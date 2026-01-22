शिंदे सेनेच्या ७५ नगरसेवकांची अधिकृत गटनोंदणी

शिंदे गटाच्या ७५ नगरसेवकांची अधिकृत गटनोंदणी
अपक्ष प्रमिला केणींचा शिवसेनेला पाठिंबा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २२ : ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे ७५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. या विजयानंतर गुरुवारी शिवसेनेच्या सर्व नगरसेवकांनी गटनेते पवन कदम यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबईतील कोकण भवन येथे जाऊन शिवसेना गटाची अधिकृत नोंदणी केली. तर अपक्ष नगरसेविका प्रमिला केणी यांनी शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे.
बुधवारी पक्षाकडून ज्येष्ठ नगरसेवक पवन कदम यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर शिवसेनेने गटनोंदणी पूर्ण करत महापालिकेतील आपली ताकद औपचारिकरीत्या दाखवून दिली आहे. दरम्यान, कळवा प्रभाग क्रमांक २३ मधून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट पुरस्कृत म्हणून निवडून आलेल्या नगरसेविका प्रमिला केणी यांनी स्वतंत्र अपक्ष गटाची नोंदणी केली. त्यानंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला अधिकृत पाठिंबा जाहीर केला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या आता ७६ वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, प्रमिला केणी यांना या वेळी शिवसेनेकडून उमेदवारी नाकारण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाने त्यांच्या अधिकृत उमेदवाराची उमेदवारी मागे घेत, केणी यांना पुरस्कृत जाहीर केले होते. या लढतीत प्रमिला केणी यांनी शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवार मनाली पाटील यांचा पराभव केला होता. निवडणूक निकालानंतर राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारांनी आमदार जितेंद्र आव्हाड यांची भेट घेतली होती. त्या भेटीवेळी प्रमिला केणीदेखील उपस्थित होत्या.
गुरुवारी त्यांनी स्वतंत्र गटाची नोंदणी करत शिंदे सेनेला पाठिंबा दिल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. प्रमिला केणी यांचे पुत्र मंदार केणी हेदेखील या निवडणुकीत शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. याबाबत प्रमिला केणी म्हणाल्या, विकासाच्या मुद्द्यावर मी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला पाठिंबा दिला आहे. जनतेने त्यांना स्पष्ट कौल दिला आहे. ठाण्याच्या सर्वांगीण विकासासोबत प्रभागाचाही विकास व्हावा, हीच भूमिका असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.
शरद पवार गटाला धक्का
ठाणे महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)चे १२ नगरसेवक निवडून आले आहेत. अपक्ष नगरसेविका प्रमिला केणी यांना सोबत घेत पक्षाने एका स्वीकृत नगरसेवकपदावर दावा करण्याची तयारी केली होती; मात्र केणी यांनी शिंदे सेनेला पाठिंबा दिल्याने शरद पवार गटाच्या संख्याबळात घट झाली आहे. परिणामी, स्वीकृत नगरसेवक पाठवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना धक्का बसला आहे.
