आयआयटी मुंबईत ''ब्रेनप्रॉट ३.०'' विकसित
आयआयटी मुंबईत ‘ब्रेनप्रॉट ३.०’ विकसित
मानवी मेंदूतील जैविक माहिती एकत्र मिळणार
मुंबई, ता. २२ ः मानवी मेंदूशी निगडित, जनुकांपासून प्रथिनांपर्यंत विविध प्रकारची जैविक माहिती एका ठिकाणी एकत्रित करणारा ‘ब्रेनप्रॉट ३.०’ ही डेटाबेस प्रणाली आयआयटी मुंबईतील संशोधकांनी विकसित केली. बेनप्रॉटमधून निरोगी आणि व्याधीग्रस्त अशा दोन्ही स्थितीमधील मानवी मेंदूच्या कार्याविषयी जाणून घेणे शक्य होईल. तसेच अल्झायमर, पार्किन्सन्स किंवा मेंदूविकारांचा अभ्यासही यामुळे सोपा होणार आहे. जैवशास्त्र आणि जैवअभियांत्रिकी विभागातील प्रा. संजय श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वात ‘ब्रेनप्रॉट’ विकसित करण्यात आला.
‘ब्रेनप्रॉक्ट’ या डेटाबेस प्रणालीतून जीनोमिक्स, ट्रान्सक्रिप्टोमिक्स व प्रोटिओमिक्सअंतर्गत अनुक्रमे एक जनुक, आरएनए प्रतिलेख किंवा प्रथिने यांचा स्वतंत्र अभ्यास करण्याऐवजी एका पेशीतील, उतीतील किंवा सजीवांतील डीएनए, आरएनए आणि प्रथिनांच्या संपूर्ण संचाचा अभ्यास केला जातो. ब्रेनप्रॉटमेंटमध्ये मानवी मेंदूच्या उजव्या आणि डाव्या भागातील २० विविध मज्जासंस्थेसंबंधित शरीररचनाशास्त्रीय भागांमधील प्रथिनांच्या प्रमाणातीत फरक ओळखण्यासाठी आणि समजून घेण्यासाठी आवश्यक संसाधनांचा समावेश आहे, अशा प्रकारचे हे पहिलेच साधन ठरणार असल्याचे या संशोधक टीमचे सदस्य प्रा. संजीव श्रीवास्तव यांनी नमूद केले.
ब्रेनप्रॉटमधून ‘बहु-ऑमिक्स’, अर्थात विविध ऑमिक्स अभ्यासातील माहिती एकत्र केल्यामुळे सर्व जटिल स्वरूपाच्या डेटाचे विश्लेषण करून, जनुके व प्रथिनांमधील आजाराशी निगडित बदल दर्शवणारी अर्थपूर्ण स्थित्यंतरे ओळखून, मेंदूच्या आजारांमागील नेमक्या जैविक प्रक्रिया स्पष्ट करण्यासाठी लागणारा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होण्यास मदत होणार आहे.
ब्रेनप्रॉटचे ५६ आजारांची माहिती
ब्रेनप्रॉटमध्ये मानवी मेंदूच्या ५६ आजारांची माहिती समाविष्ट आहे. तसेच १८०० पेक्षा जास्त रुग्णांच्या नमुन्यांवरून तयार केलेले ५२ ‘बहु-ऑमिक्स’ माहितीसाठे आहेत. या माहितीसाठ्यांमध्ये ११ आजारांची ट्रान्सक्रिप्टोमिक माहिती व सहा आजारांची प्रोटिओमिक माहिती समाविष्ट आहे.
