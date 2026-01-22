पालिकेच्या सत्तेसाठी युती- आघाड्यांची तोडफोड
जनादेशाला हरताळ
पालिकेच्या सत्तेसाठी युती-आघाड्यांची तोडफोड
विनोद राऊत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर निवडणूकपूर्व केलेल्या युती-आघाड्यांचाही निकाल लावल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या सत्तासंघर्षात महायुती आणि ठाकरे बंधूंना जनतेने दिलेल्या जनादेशाची अवहेलना होत असल्याचा सूर उमटत आहे.
महामुंबईतील मुंबई, कल्याण-डोबिंवली, ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना महायुती म्हणून एकत्र लढले होते. प्रत्यक्षात निकाल जाहीर झाल्यानंतर कल्याण-डोबिंवली महापालिकेत आपली सत्ता यावी, यासाठी शिवसेना व भाजपने स्वतंत्र भूमिका घेतली, तर याच पालिकेत एकत्र लढलेल्या ठाकरे बंधूंची युती जवळपास तुटल्यात जमा आहे. दोन्ही पक्षांच्या स्वतंत्र भूमिकांमुळे जनतेने दिलेल्या जनादेशाचे काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
कल्याण-डोबिंवली महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपला ५०, तर शिवसेनेला ५३ जागा मिळाल्या. या पालिकेत एकूण १२२ जागा आहेत. दोन्ही पक्ष मिळून महायुतीला पालिकेत एकतृतीयांश बहुमत मिळाले; मात्र निकाल लागताच दोन्ही पक्षांनी युतीधर्म मोडून आपापला महापौर बसवण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. शिवसेनेने थेट फोडाफोडीला सुरुवात केली. सत्ता समीकरण जुळवण्यासाठी शिंदे यांनी मनसेच्या पाच नगरसेवकांचा अधिकृत पाठिंबा मिळवला. दुसरीकडे भाजपनेही पडद्यामागून सूत्रे हलवत ठाकरे बंधूंचा पाठिंबा पदरात पाडून घेण्याचा प्रयत्न केला खरा, मात्र आरक्षणाच्या सोडतीमुळे पक्षाला डाव अर्धवट सोडावा लागला.
...
ठाकरे बंधूंत फूट
राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे या बंधूची कल्याण-डोंबिवली महापालिकेसाठी निवडकपूर्व युती झाली होती. निकालात मनसे-शिवसेना (ठाकरे) युतीच्या १६ जागा आल्या. यामध्ये ठाकरेचे ११, तर मनसेच्या पाच नगरसेवकांचा समावेश आहे. यामध्ये ठाकरेंचे चार नगरसेवक शिंदेंच्या गळाला लागले, तर राज ठाकरेंच्या पक्षाने थेट या सत्तासंघर्षात शिंदेंना कौल दिला. या निवडणुका मराठी अस्मितेवरून भाजप-सेनेविरुद्ध लढल्या, तर राज ठाकरे यांनी परस्पर शिवसेनेला दिलेल्या पाठिंब्यावर जनतेतून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यामुळे दोन भावांमध्ये मिठाचा खडा पडल्याचे सांगण्यात येते.
...
जनादेशाचे काय?
या सत्तेच्या साठमारीत महायुती आणि ठाकरे बंधूंना जनतेचे जो कौल दिला त्याचे पुरते वस्त्रहरण होत आहे. मात्र ते बघण्यापलीकडे जनतेला काय पर्याय आहे, असा सवाल राजकीय विश्लेषकांनी केला आहे. महायुती म्हणून सत्तेत एकत्र बसणारे, आणाभाका घेणारे पक्ष सत्तेसाठी नीतिनियम धाब्यावर बसवतात. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत हे सर्व क्षम्य आहे, असे म्हणण्याची वेळ आल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात. मात्र कधी तरी याचा संताप बाहेर पडेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
...
जनतेने महायुती म्हणून भाजप-शिवसेना या दोन्ही पक्षांना एकत्र बसण्याचा कौल दिला, तर ठाकरे बंधूंना विरोधात बसण्याचा जनादेश दिला. प्रत्यक्षात मात्र जे सुरू आहे ते अतिशय संतापजनक आहे. जनतेच्या मताला काही किंमत नाही, ते गृहीत धरले जाते.
- प्रसाद भिडे, डोंबिवली
...
सध्या सत्तेसाठी सर्वकाही या सूत्रावर आघाड्या, युती होतात आणि सोयीस्कर मोडल्या जातात. अचलपूरमध्ये सत्तेसाठी एमआयएम व भाजप एकत्र आले, यावरून हे सहज समजते.
- प्रताप आसबे, राजकीय विश्लेषक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.