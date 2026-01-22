बदलापूरमध्ये पुन्हा हादरले

बदलापूर पुन्हा हादरले
चारवर्षीय चिमुकलीवर स्कूल व्हॅनमध्ये अत्याचार
बदलापूर, ता. २२ (बातमीदार) ः बदलापूर शहर लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेने पुन्हा एकदा हादरले आहे. बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका खासगी इंग्रजी शाळेच्या स्कूल व्हॅनमध्ये चारवर्षीय विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, संबंधित स्कूल व्हॅनचालकानेच या चिमुकलीवर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. शिशू वर्गात जाण्यासाठी ही चिमुकली दररोज याच व्हॅनने जात होती.
दररोज दुपारी १ वाजता घरी पोहोचणारी ही चिमुकली घटनेच्या दिवशी सुमारे एक तास उशिरा म्हणजे २ वाजण्याच्या सुमारास घरी आली. व्हॅनमधून उतरताच ती नीट चालू शकत नसल्याचे आईच्या लक्षात आले. याबाबत विचारणा करताच चिमुकलीने रडत-रडत तिच्यासोबत घडलेला प्रकार सांगितला. मुलीसोबत घडलेला प्रकार ऐकताच आईने मुलीला घेऊन थेट बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाणे गाठले. विशेष म्हणजे, संबंधित स्कूल व्हॅनमध्ये कोणतीही महिला मदतनीस नव्हती. पोलिसांनी आरोपी चालकाला ताब्यात घेतले असून पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करून पीडित मुलीची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली आहे.
----
संबंधित शाळाच अनधिकृत
लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेनंतर संबंधित शाळाच अनधिकृत असल्याचे उघड झाले आहे. अंबरनाथ तालुक्यातील शिक्षण विभाग शाळांची अधिकृत नोंदणी, सुरक्षा व्यवस्था, स्कूल व्हॅनची तपासणी आणि कर्मचाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासण्याबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. नियमावलीचे काटेकोर पालन होत नसल्याने बदलापूर परिसरात अशा घटना वारंवार घडत असल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकरणी शिक्षण विभागाला उद्या जाब विचारणार असल्याचा इशारा देण्यात आला.
---
व्हॅन फोडण्याचा प्रयत्न
घटनेनंतर परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली. गैरप्रकार घडलेली स्कूल व्हॅन फोडण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला. दीड वर्षांपूर्वी बदलापुरातील चिमुकलीवरील अत्याचार प्रकरण उजेडात आणणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या संगीता चेंदवणकर यांनी या प्रकरणातही आक्रमक भूमिका घेत पोलिस ठाण्याच्या आवारातच स्कूल व्हॅन फोडण्याचा प्रयत्न केला.
