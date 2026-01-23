म्हाडाच्या मास्टर लिस्टवरील सदनिका वितरणासाठी पात्रता निश्चिती सुरू
म्हाडाची मूळ भाडेकरूंसाठी प्रक्रिया
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे मास्टर लिस्टवरील संक्रमण शिबिरात वास्तव्यास असणाऱ्या मूळ भाडेकरू/रहिवासी अथवा त्यांच्या वारसदारांची पात्रता निश्चित करून सदनिका वितरण केले जाणार आहे. त्यानुसार संबंधितांकडून २७ जानेवारीपासून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
हे अर्ज १५ फेब्रुवारीपर्यंत करता येणार आहेत. अर्जदारांना ऑनलाइन नोंदणी व अर्ज masterlist.mhada.gov.in या मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर करता येणार आहेत. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील उपकरप्राप्त इमारतीमधील ज्या भाडेकरू/ रहिवासी यांना निष्कासन सूचना (व्हेकेशन नोटीस) देऊन इमारत खाली करण्यात आलेली आहे व त्यांच्या मूळ इमारतीचा अरुंद भूखंड, आरक्षण, रस्ता रुंदीकरण इत्यादी कारणामुळे पुनर्विकास शक्य नाही. तसेच उपकरप्राप्त इमारती पुनर्रचित झालेल्या आहेत; परंतु कमी सदनिका बांधण्यात आल्या आहेत, अशा वंचित मूळ भाडेकरू, रहिवासी यांना यापूर्वी मंडळाद्वारे पुनर्रचित, पुनर्विकसित इमारतीमध्ये कायमस्वरूपी सदनिका देण्यात आलेली नाही व त्यांचे वारसदार संक्रमण शिबिरात स्वतः अधिवास धारण करीत आहेत, अशा मास्टर लिस्टवरील खऱ्या मूळ भाडेकरू, रहिवासी अथवा त्यांचे वारसदार यांच्यासाठी ही ऑनलाइन अर्ज प्रकिया राबविण्यात येत आहे.
इथे करा अर्ज
१. मंडळातर्फे ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या कार्यपद्धतीनुसार अर्जदारांनी म्हाडाच्या www.mhada.gov.in. या संकेतस्थळावर सिटीझन काॅर्नरमध्ये जाऊन ॲप्लिकेशन फाॅर मास्टर लिस्ट या पर्यायावर क्लिक करून नोंदणी करता येणार आहे.
२. तसेच नोंदणीची सुविधा masterlist.mhada.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर लाॅगीन करून अर्ज भरावयाचा आहे.
