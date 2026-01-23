बेकायदा फलकांवर पालिकेची कारवाई
विविध पोलिस ठाण्यांत गुन्हे दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मुंबई शहर आणि उपनगरात सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना बॅनर्स, फलक आणि पोस्टर्स लावणाऱ्यांविरोधात मुंबई महापालिकेने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. यामध्ये गावदेवी, मलबार हिल आणि डॉ. दादासाहेब भडकमकर मार्ग पोलिस ठाण्यांत अनोळखी व्यक्तींविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
महापालिका हद्दीत तात्पुरत्या जाहिरातींसाठी अधिकृत जागा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या असतानाही काही संस्था, संघटना आणि व्यावसायिकांकडून रस्त्यांच्या दुतर्फा असलेल्या विजेच्या खांबांवर अनधिकृत फलक लावण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानुसार अनुज्ञापन खात्याकडून २१ व २२ जानेवारी रोजी ही कारवाई करण्यात आली. या दोन दिवसांत एकूण ४१ अनधिकृत बॅनर्स निष्कासित करण्यात आले. ही कारवाई उपआयुक्त (विशेष) चंदा जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. पालिकेने डी विभागातील डॉ. गोपाळराव देशमुख मार्ग (पेडर रोड), पंडिता रमाबाई मार्ग, भुलाभाई देसाई मार्ग, वाळकेश्वर, मलबार हिल, डॉ. दादासाहेब भडकमकर मार्ग, मौलाना शौकत अली मार्ग, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग तसेच राजा राममोहन रॉय मार्ग या भागांत ही निष्कासन कारवाई केली.
कायदा काय म्हणतो?
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, महापालिका हद्दीतील सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना कोणतेही फलक, बॅनर किंवा पोस्टर लावण्यास मनाई आहे. महापालिकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सार्वजनिक रस्ते व पदपथांवर जाहिरात फलक लावल्यास संबंधितांविरोधात महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा १९९५ तसेच मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ मधील कलम ३२८/३२८-अ आणि ४७१ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येते.
येथे करा तक्रार
महापालिकेने मंजूर केलेल्या ठिकाणीच आवश्यक परवानगी घेऊन जाहिराती प्रदर्शित कराव्यात, असे आवाहन पालिकेने केले असून, यापुढेही विनापरवाना बॅनर्स व फलकांविरोधात कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, विनापरवाना आणि अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी १९१६ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. तसेच महापालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.mcgm.gov.in आणि @mybmc या समाजमाध्यमांवरही तक्रार नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध असणार आहे.
