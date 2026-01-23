बदलापुरात राजकीय संघर्ष टोकाला; शिवसेना नगरसेवक मारहाण प्रकरणी भाजप पदाधिकाऱ्यावर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा!
मारहाणप्रकरणी दोन्ही बाजूंनी ॲट्रॉसिटी
बदलापुरात राजकीय संघर्ष टोकाला
बदलापूर, ता. २३ (बातमीदार) ः सोनिवली परिसरात शिवसेना नगरसेवक हेमंत चतुरे यांना झालेल्या मारहाण प्रकरणाने शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. यात भाजप पदाधिकारी तेजस ऊर्फ बंटी म्हसकर यांच्यावर ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गणेश दर्शनादरम्यान झालेल्या वादातून हा प्रकार घडल्याचा आरोप असून, या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेले नगरसेवक हेमंत चतुरे यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. या घटनेनंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष उघडपणे समोर आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणाला प्रतिउत्तर म्हणून भाजपकडूनही कारवाई करण्यात आली आहे. बंटी म्हसकर यांच्यासोबत असलेले भाजपचे आदिवासी सहकाऱ्यांनी शिवसेना नगरसेवक हेमंत चतुरे यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात ॲट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत परस्पर गुन्हे दाखल झाल्याने परिस्थिती अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहे. संबंधित सर्व आरोपींना कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने २७ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
