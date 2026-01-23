१ कोटी १९ लाखांच्या ड्रग्स प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अखेर गजाआड
अमली पदार्थ प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अटकेत
नवी मुंबई, ता. २३ (वार्ताहर) : नवी मुंबईच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने पंजाब ते नवी मुंबई असा सुरू असलेल्या अमली पदार्थ तस्करीच्या गुन्ह्याचा छडा लावला आहे. या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार कुलमित सिंग दलविरसिंग रंधावा उर्फ फौजी याच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. आतापर्यंत या तस्करीच्या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या एकूण १५ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
या गुह्याचा तांत्रिक तपास आणि गुप्त माहितीच्या आधारे अमली पदार्थ विरोधी पथकाने आतापर्यंत अमली पदार्थ तस्करीच्या साखळीत सहभागी असलेल्या एकूण १५ जणांना अटक केली आहे. या रॅकेटने पंजाबमधून ट्रकचालकाच्या मदतीने अमली पदार्थांची तस्करी करून नवी मुंबईत जाळे पसरवले होते. मुलांच्या अटकेनंतरही पोलिसांच्या नजरेतून सुटलेला कुलमित सिंग अखेर २१ जानेवारीला पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला.
