डांबर भट्टीच्या धुराचा त्रास
ठेकेदारावर कारवाईची मागणी
कांदिवली, ता. २३ (बातमीदार) ः पश्चिमेतील मुख्य मार्गाचे काँक्रीटीकरण नुकतेच पूर्ण झाले असून रस्त्यावरील भेगांमध्ये डांबर टाकण्यासाठी, भररस्त्यात डांबर वितळविण्यात आले. या प्रक्रियेत शुक्रवारी (ता. २३) सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास प्रचंड प्रमाणात विषारी धूर आजूबाजूच्या परिसरासह न्यू लिंक रोडवर पसरला. यामुळे स्थानिकांसह प्रवासी आणि वाहनचालकांना खोकला आणि श्वसनाचा त्रास सहन करावा लागला.
स्थानिकांनी तक्रारी करताच शाखाप्रमुख विजय मालुसरे यांनी पुढाकार घेत तातडीने भट्टी बंद केली. रस्ते विभागाचे दुय्यम अभियंता सचिन भोसले यांनी सांगितले, की तातडीने ती प्रक्रिया बंद केली असून, वॉर्डला कळविण्यात आले आहे. ठेकेदारावर योग्य कारवाई करण्यात येईल. शाखाप्रमुख विजय मालुसरे यांनी सांगितले, की नागरिकांच्या तक्रारी आल्यानंतर तातडीने त्या ठिकाणी पाहणी केली. सर्वत्र घातक धूर पसरून अंधार पसरला होता. ते काम थांबविले. सहाय्यक आयुक्त यांना लेखी तक्रार केली आहे. ठेकेदारावर कायदेशीर कारवाई झाली नाही, तर शिवसेना शाखा क्रमांक २०तर्फे उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
