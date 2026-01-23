बदलापूरच्या घटनेने राज्याच्या अब्रुची लक्तरे पुन्हा वेशीवर टांगली : हर्षवर्धन सपकाळ
बदलापूरच्या घटनेने राज्याच्या अब्रूची लक्तरे पुन्हा वेशीवर टांगली : हर्षवर्धन सपकाळ
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : ‘बदलापूरमधील एका लहान मुलीवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना संताप आणणारी व शरमेने मान खाली घालायला लावणारी आहे. महाराष्ट्रात सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारांनी उच्छाद मांडला असून, सरकार व कायदा हतबल झाल्याचे दिसत आहे. राज्यकर्त्यांमध्ये गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याची धमकच राहिलेली नाही. देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राला लाभलेले आतापर्यंतचे सर्वात निष्क्रिय, अकार्यक्षम व बेजबाबदार मुख्यमंत्री आहेत,’ असा घणाघाती हल्ला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी शुक्रवारी (ता. २३) केला.
चार-पाच वर्षांच्या मुलींवर अत्याचार होत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना झोप कशी लागते, असा सवाल सपकाळ यांनी केला. दीड वर्षापूर्वी बदलापुरात लहान शाळकरी मुलींवर अशीच घटना घडली होती; पण सरकारने या प्रकरणातील महत्त्वाच्या आरोपींना मोकळे सोडले. जनतेने रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केल्यानंतर सरकारला खडबडून जाग आली होती. पण पुढे या प्रकरणाचे काय झाले, हे राज्याने पाहिले आहे. भाजप व संघाशी संबंधित शाळेत घडलेल्या या घटनेत शाळेच्या अध्यक्ष व सचिवावर कारवाई केली नाही. या गुन्ह्यात शाळेचा सचिव तुषार आपटेवर पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल असताना भाजपने त्याला स्वीकृत नगरसेवक केले होते. प्रशासन कामच करत नाही. त्यामुळे गुन्हेगारांचे मनौधैर्य वाढले आहे. बदलापुरात झालेल्या लैंगिक अत्याचारप्रकरणी सरकारने कठोर कारवाई करावी अन्यथा जनता रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही सपकाळ यांनी दिला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.