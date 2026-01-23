शिवसेना ठाकरे गटाचे २ नगरसेवक हरवले
शिवसेना ठाकरे गटाचे दोन नगरसेवक हरवले
कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २३ ः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना ठाकरे गटाचे निवडून आलेले नगरसेवक मधूर म्हात्रे आणि किर्ती ढोणे हे दोघेही १६ जानेवारीपासून नॉट रिचेबल झाले आहेत. याप्रकरणी हे दोघेही हरवले असल्याचे निवेदन ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख शरद पाटील यांनी कोळसेवाडी पाेलिस ठाण्यात दिले आहे.
कोळसेवाडी पोलिसांना दिलेल्या निवेदनानुसार महापालिका निवडणुकीचा १६ जानेवारीला निकाल लागला. शिवसेना ठाकरे गटाचे ११ नगरसेवक निवडून आले. त्यापैकी मधूर म्हात्रे आणि किर्ती ढोणे हे दोन नगरसेवक संपर्कात नाहीत. पक्षाने त्यांच्या कुटुंबीयांकडे विचारणा केली. पक्षाच्या बैठकीस बोलविले. व्हॉट्सॲप आणि ई-मेलद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. त्याला काही प्रतिसाद या दोन्ही नगरसेवकांकडून आला नाही. त्या पश्चात पक्षाने त्यांच्या घरी जाऊन त्यांच्या नातेवाइकांना नाेटीस बजावली. ही नोटीस त्यांच्या घरावरही चिटकवण्यात आली. त्यानंतरही या दोन्ही नगरसेवकांचा संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांचे मोबाईल बंद आहेत. १६ जानेवारीपासून ते संपर्कात नसल्याने त्यांच्या जीवित सुरक्षिततेचा प्रश्न उद्भवला आहे. त्यांच्यावर कोणाचा दबाव आहे का? त्यांची कोणी फसवणूक केली आहे का? त्यांचे अपहरण करण्यात आले आहे का? हे विविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यांचा कधी मोबाईल सुरू होता. त्यांचे शेवटचे मोबाईल संभाषण कोणासोबत झाले. ते शेवटचे कोणत्या ठिकाणी सीसीटीव्हीत आढळले? या विविध अंगाने पोलिसांनी तपास करून त्यांचा शोध घ्यावा, अशी मागणी शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे.
हे नगरसेवक शिंदे सेनेच्या संपर्कात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याला शिंदे सेनेकडून दुजोरा देण्यात आलेला नाही. हे नगरसेवक संपर्कात नसल्याने ठाकरे गटाने सात नगरसेवकांचा गट स्थापन केला आहे. मात्र, ठाकरे गटाचे राहुल कोट आणि स्वप्नाली केणे हे दोन नगरसेवकदेखील ठाकरे गटाच्या स्थापनेत सहभागी झाले नाहीत. तेदेखील नॉट रिचेबल आहे. त्यांच्याविषयी ठाकरे गटाने मात्र काही एक वाच्यता केलेली नाही.
