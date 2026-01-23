सरकारची गोंधळलेली यंत्रणा नीलम गोऱ्हे यांनीच उघडी पाडली
प्री-प्रायमरी कोणत्याच विभागाच्या अखत्यारीत नाही
विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांची माहिती
बदलापूर, ता. २३ (बातमीदार) ः शहरातील अत्याचाराच्या घटनेनंतर प्री-प्रायमरी शाळांच्या कार्यपद्धतीवर आणि नियंत्रण व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्याला भेट देत पोलिसांकडून घटनेची सविस्तर माहिती घेतली. या वेळी त्यांनी प्री-प्रायमरी शाळा शासनाच्या कोणत्याच विभागाच्या अखत्यारीत येत नसल्याची धक्कादायक माहिती गोऱ्हे यांनीच समोर आणली आहे.
प्री-प्रायमरी शाळा केवळ गुमास्ता लायसन्सच्या आधारे सुरू असून, त्यांच्यावर शालेय शिक्षण विभागासह कोणत्याही सक्षम यंत्रणेचे ठोस नियंत्रण नसल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले. या शाळांना परवानगी कोणत्या विभागाकडून द्यावी, यासंदर्भात कॅबिनेटमध्ये धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. आवश्यक असल्यास कायद्यात बदल करावा लागू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच स्कूल व्हॅनसंदर्भात आरटीओकडे प्रलंबित प्रकरणांवर कारवाई झाली नसेल, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. बदलापूर शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत शाळा सुरू असून, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊनही त्या अद्याप बंद झालेल्या नाहीत. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात असल्याचे वास्तव त्यांनी मांडले. या अनधिकृत शाळांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे आणि आदिती तटकरे यांच्याशी चर्चा करून येत्या आठ दिवसांत ठोस निर्णय घेण्यात येईल, असे नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
