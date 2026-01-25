ज्येष्ठ नागरिकांना वॉकर स्टिकचे वाटप
ज्येष्ठ नागरिकांना वॉकर स्टिकचे वाटप
रोहा, ता. २५ (बातमीदार) : रोहा लायन्स क्लबच्या सौजन्याने ज्येष्ठ, अपंग व गरजू नागरिकांना वॉकर स्टिकचे वाटप करण्यात आले. रोहा- अष्टमीनगर परिषदेच्या नगराध्यक्षा वनश्री समीर शेडगे यांच्या हस्ते हा उपक्रम पार पडला. या वेळी ज्येष्ठ नागरिक मंडळाचे सभासद अनंत गंगाधरे, सुभाष देसाई, उस्मान खान, सुनील साळवी, सुभाष दिघे व एकनाथ पाटील यांना वॉकर स्टिक देण्यात आली.
नोंदणी केलेले पण समारंभाला उपस्थित राहू न शकलेल्या सभासदांना त्यांच्या घरी जाऊन वॉकर स्टिक दिली जाईल, अशी माहिती लायन्स क्लबच्या अध्यक्षांनी दिली. कार्यक्रमास क्लबचे कार्यकारी लायन मिलन शहा, अब्बास रोहावाला तसेच ज्येष्ठ नागरिक मंडळाचे अध्यक्ष पी. बी. सरफळे, खजिनदार प्रकाश पाटील, शरद गुडेकर, अनंत पाटणकर व अरुण करंबे उपस्थित होते.
अपंग व गरजू ज्येष्ठ नागरिकांना मदतीचा हात दिल्याबद्दल मंडळाच्या वतीने लायन्स क्लबचे अध्यक्ष लक्ष्मण शितट्यालकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आभार मानण्यात आले. वॉकर स्टिकमुळे चालण्यास आधार मिळाल्याचे समाधान लाभार्थ्यांनी व्यक्त केले.
फोटो कॅप्शन : ज्येष्ठ नागरिकांना वॉकर वाटप करताना नगराध्यक्षा वनश्री समीर शेडगे, लायन्स क्लबचे अब्बास रोहवाला, मिलन शाहा व अन्य.
