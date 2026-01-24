अस्मिता शाळेचा प्रकल्प अव्वल
जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शन
मालाड, ता. २४ (बातमीदार) : शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई पश्चिम विभाग यांच्या आयोजनाखाली दहिसरमधील रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कूल येथे नुकतेच पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात अस्मिता संचालित जमनाधर अग्रवाल माध्यमिक विद्यालयाचा ‘किमया अंकगणित’ हा प्रकल्प मोठ्या गटात (इयत्ता नववी ते बारावी) सर्वोत्कृष्ट प्रकल्प ठरला.
जमनाधर अग्रवाल माध्यमिक विद्यालयाच्या प्रकल्पाची निवड नागपूर येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनासाठी करण्यात आली आहे. वांद्रे ते दहिसर परिसरातील सर्व बोर्ड व सर्व माध्यमांच्या सुमारे ८०० शाळांमधून ही निवड झाली आहे. पार्थ गोळे, शंभूराज गोळे या विद्यार्थ्यांनी हा प्रकल्प तयार केला आहे. प्रकल्पनिर्मितीसाठी शिक्षक विश्वास कनप, भीमराव वळकुंदे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. मुंबई विभाग शिक्षक आमदार ज. मु. अभ्यंकर, शिक्षण निरीक्षक (मुंबई पश्चिम विभाग) संजय जावीर तसेच उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते हा पारितोषिक वितरण समारंभ पार पडला.
फोटो - 405
