ज्ञानरचना शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे सुयश
एलिमेंटरी परीक्षेत १३ विद्यार्थी उत्तीर्ण
विक्रमगड, ता. २४ (बातमीदार) : महाराष्ट्र शासनाच्या कला संचालनालयामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या एलिमेंटरी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला आहे. या परीक्षेत विक्रमगड तालुक्यातील चिंचघरच्या ज्ञानरचना इंग्लिश माध्यमिक शाळेच्या तब्बल १३ विद्यार्थ्यांनी बाजी मारत तालुक्याचे नाव उंचावले आहे.
विक्रमगडसारख्या आदिवासी आणि दुर्गम भागामध्ये शिक्षकांच्या मेहनतीच्या जोरावर ज्ञानरचना शाळेच्या १३ विद्यार्थ्यांनी कलेत आपला करिष्मा दाखवला आहे. गुणवंतांमध्ये किमया पाटील, आनंद बरुड, साक्षी बरुड, देवयानी पावडे, ज्योती मिसाळ, अथर्वी शेलार, दक्ष मेथवाले, हर्ष भोईर, निओ अधिकारी, रमेश नारले, सारा राहणे, सार्थक आरज, यश धिंडा यांचा समावेश आहे. एलिमेंटरी परीक्षा दिल्यानंतर फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट, आर्किटेक्चर, फॅशन डिझाइन, डिझाइन, इंटिरियर डिझाइन, टेक्सटाइल डिझाइन, इलेक्ट्रिशियन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये करिअर करण्यासाठी उपयुक्त अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी विद्यार्थी पात्र ठरतात.
उच्च शिक्षणात मदत
इयत्ता सहावीनंतर घेतली जाणारी एलिमेंटरी परीक्षा कला क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांसाठी पाया तयार करते, ज्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणात मदत होते व भविष्यातील नोकरी अथवा व्यवसायाच्या अनेक संधींची दारे उघडी होतात. तसेच त्यांना पाच ते १५ अधिकचे गुण प्राप्त करता येतात.
