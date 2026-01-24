एमआयडीसीतील उघडे ईटीपी चेंबर धोकादायक
एमआयडीसीतील उघडे ईटीपी चेंबर धोकादायक
मनसेकडून अभियंत्यांना निवेदन; तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी
बोईसर, ता. २४ जानेवारी (वार्ताहर) : बोईसर औद्योगिक वसाहतीतील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) परिसरात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील (ईटीपी) अनेक चेंबर उघडे असल्याने नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या उघड्या चेंबरमुळे कोणत्याही क्षणी मोठा अपघात घडण्याची शक्यता असून या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे)कडून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. मनसेचे पालघर विधानसभा उपतालुका अध्यक्ष सचिन पिंपळे यांनी जलनिस्सारण विभागाच्या उपअभियंत्यांना निवेदन सादर करून तातडीने संरक्षणात्मक झाकणे बसविण्याची मागणी केली आहे.
सचिन पिंपळे यांनी मनसे सैनिक तन्मय संखे यांच्यासह संबंधित उपअभियंत्यांची भेट घेऊन ही समस्या त्यांच्या निदर्शनास आणली. एमआयडीसी परिसरात ठिकठिकाणी ईटीपी चेंबर उघडे असल्याने पादचारी, दुचाकीस्वार, औद्योगिक कामगार तसेच परिसरातील जनावरे यांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी प्रकाशअभावी या चेंबरांचा अंदाज न आल्याने अपघाताची शक्यता अधिक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. निवेदनात यापूर्वी अशाच प्रकारे उघड्या चेंबरमध्ये पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना नमूद करण्यात आली आहे. अशी गंभीर दुर्घटना घडूनही अद्याप कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात आलेल्या नसल्याने मनसेने संबंधित विभागाच्या निष्काळजीकडे लक्ष वेधले आहे. भविष्यात अशा उघड्या चेंबरमुळे कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. मनसेकडून ईटीपी चेंबरांवर तातडीने मजबूत व टिकाऊ झाकणे बसवावीत, धोक्याची सूचना दर्शविणारे फलक लावावेत, तसेच या चेंबरांची नियमित तपासणी व देखभाल व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. औद्योगिक परिसरात हजारो कामगार दररोज ये-जा करत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक असल्याचेही मनसेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कोट :
कुठेतरी एखाद्या ठिकाणी चेंबर उघडे असल्यास ते तातडीने बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
- अविनाश संखे, उपअभियंता, बांधकाम विभाग, एमआयडीसी तारापूर
