किनारी भागातील विकासकामांचा आढावा
विकासकामांना मिळणार गती
किनारी भागांचा आमदार राजेंद्र गावित यांनी घेतला आढावा
पालघर, ता.२४ : पालघर विधानसभा क्षेत्रातील केळवे ते धाकटी डहाणू आणि झाई-बोर्डीपर्यंतच्या किनारी भागातील प्रलंबित तसेच प्रस्तावित विकासकामांना गती देण्यासाठी आमदार राजेंद्र गावित यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत प्रामुख्याने विकासकामांच्या स्थितीबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
सातपाटी फिशिंग हार्बर (मासेमारी बंदर) प्रकल्प, वडराई येथील परमहंस आश्रम आणि सुळपाडा समुद्राकडे जाणारे रस्ता काम, खारेकुरण येथील स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे नियोजन, तसेच एडवण आशापुरा मंदिर येथील वाहनतळ, नाईकपाडा मैदानाची संरक्षक भिंत, तारापूर लाल दरवाजा आणि आंबेडकर नगर येथील संरक्षण भिंत या कामांवर चर्चा झाली. केळवे-माहीम येथील मांगीलाळी ते माहीम टेंभीपर्यंतची मंजूर व प्रस्तावित कामे देखील चर्चेत होती. या आढावा बैठकीस महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे कार्यकारी अभियंता तुषार पाटोळे, पतन अभियंता सुरेखा पवार, मत्स्य व्यवसाय सहआयुक्त दिनेश पाटील, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप कार्यकारी अभियंता जाधव, पगारे आणि चव्हाण आदी अधिकारी उपस्थित होते.
मोरीपाडा रस्ता भूमिपूजन
याच दौऱ्यात आमदार गावित यांच्या हस्ते महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून मंजूर झालेल्या चिंचणी खाडी नाका ते मोरीपाडा समुद्राकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. या नवीन रस्त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ आणि पर्यटकांची मोठी सोय होणार आहे.
अधिकाऱ्यांना कडक निर्देश
आमदार गावित यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. हॅम योजनेअंतर्गत मंजूर असलेली कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने सुरू करावीत. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आलेली काही कामे पुन्हा महाराष्ट्र सागरी मंडळानेच पूर्ण करावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
