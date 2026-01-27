बोईसरच्या वैद्यकीय क्षितिजावर नवा प्रकाश;
आरोग्यसेवेत ऐतिहासिक पाऊल!
वरद हॉस्पिटलमध्ये प्रथमच यशस्वी ‘रोटा एंजियोप्लास्टी’
बोईसर, ता. २७ (वार्ताहर) : बोईसर येथील वरद मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयामध्ये हृदयरोग उपचाराच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. रुग्णालयात पहिल्यांदाच अत्याधुनिक व गुंतागुंतीची रोटेशनल एथेरेक्टॉमी अर्थात रोटो एंजयोप्लास्टी ही हृदयशस्त्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली आहे.
ही प्रक्रिया डी. एम. कार्डियोलॉजी तज्ज्ञ डॉ. नील स्नेहल यांनी अनुभवी वैद्यकीय पथकाच्या सहकार्याने केली आहे. बोईसरच्या उनभाट (दांडी) येथील रहिवासी दत्तात्रय पाटील (वय ७८) हे गंभीर हृदयरोगाचे निदान झाले होते. त्यांच्या हृदयातील धमन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कॅल्शियमयुक्त कठीण अडथळा निर्माण झाला होता. त्यामुळे रक्तप्रवाहात अडथळा येत होता. यापूर्वी अन्य वैद्यकीय केंद्रांवर त्यांना बायपास शस्त्रक्रियेचा सल्ला देण्यात आला होता; मात्र वाढते वय व एकूण आरोग्यस्थिती लक्षात घेता ही शस्त्रक्रिया धोकादायक ठरण्याची शक्यता होती. त्यामुळे पाटील यांना वरद रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सखोल तपासणी, आधुनिक चाचण्या व तांत्रिक मूल्यमापनानंतर रोटा एंजियोप्लास्टी हा सुरक्षित व परिणामकारक पर्याय असल्याचे तज्ज्ञांच्या वतीने ठरवण्यात आले. त्यानुसार १६ जानेवारी रोजी अत्याधुनिक कार्डियक कॅथलॅबमध्ये ही प्रक्रिया करण्यात आली. विशेष उपकरणांच्या सहाय्याने हृदयधमन्यांतील कॅल्शियमयुक्त अडथळा यशस्वीरीत्या दूर करण्यात आला. त्यानंतर रक्तप्रवाह पूर्ववत होऊन रुग्णाच्या प्रकृतीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.
----------------
चौकट
आशेचा किरण
बोईसर परिसरात पहिल्यांदाच रोटा एंजियोप्लास्टीसारखी प्रगत हृदयप्रक्रिया यशस्वी झाल्याने नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. गंभीर हृदयरोग उपचारांसाठी आता मुंबई किंवा अन्य मोठ्या शहरांकडे जाण्याची गरज याने भासणार नसून या प्रक्रियेनंतर आशेचा किरण निर्माण झाल्याचेही नागरिक म्हणाले.
